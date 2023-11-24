"Не хвастают": снайперы "Призраки Бахмута" насчитали 580 подтвержденных целей (видео)

Снайперское подразделение имеет винтовки, каждая из которых стоит как автомобиль, рассказали бойцы "Призрака" журналистам. С полным оснащением они могут весить до 30 кг.

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Снайперским подразделением ВСУ командует боец по прозвищу "Призрак". Подразделение, названное по имени командира, за время своей успешной работы обезвредило почти 600 российских оккупантов. Однако это число приблизительное — столько тел смогли подтвердить визуально. О деталях работы украинских снайперов говорится в репортаже, снятом порталом "Громадське". Репортаж о подразделении "Призрак" опубликован на Youtube-канале портала.

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Играют важную роль на фронте: как работают украинские снайперы на юге, — NYT (фото)

Первые кадры записи показывают бойцов из подразделения "Призрак". Съемка ведется на неназванном отрезке фронта. Также не указано, когда именно сняли бойцов.

Журналисты пообщались со снайперами, которые прятали свои лица и называли только прозвища — "Призрак" (командир), "Артист", "Китцони", "Альфа". "Призрак" назвал ориентировочное число точных выстрелов, сделанных подразделением — 580 шт. Отметил, что "немало целей остаются не зафиксированными, потому что нет видеоподтверждения". Также описал, какими качествами должен обладать снайпер. В частности, он не должен быть агрессивным, самое важное для него — спокойствие.

"Для снайпера агрессивность — это не его тема. Он должен быть уравновешенным", — сказал командир.

Снайпер "Артист" отметил, что он с побратимами не хвастает количеством обезвреженных единиц врага. Указал, что это "не стоит романтизировать". После войны он планирует забыть о своем занятии и вернуться к гражданской жизни.

Боец по прозвищу "Китцони" рассказал журналистам, что "не привязывается к людям", потому что "в любой момент можешь потерять этого человека". "Если будут какие-то потери, то это будет очень большое горе", — сказал снайпер. Заметил, что военным из снайперского подразделения лучше быть низкими: тогда они "меньшая мишень".

Журналисты вместе с военными загрузились в авто и выехали где-то на линию боев. При этом снайперы подготовились — натянули маскировочные "кикиморы". Один из бойцов по прозвищу "Альфа" объяснил, почему их подразделение назвали не просто "призраками", а "призраками Бахмута". По его словам, все началось с "командирского тиктока", а когда перебрались в Бахмут, то получили дополнительную характеристику.

Также снайперы показали винтовку калибра 14,5×114 мм, которую используют для работы. Со "всеми апгрейдами" она может весить до 20-30 кг. Стоит дорого — "как хороший автомобиль", рассказали бойцы.

Отметим, 2 октября боец "призрак Бахмута" рассказывал СМИ о количестве уничтоженных целей. По его словам, на тот момент было "558 убитых за 9 месяцев". В течение двух месяцев это количество выросло еще на 20 человек, следует из сюжета "Громадського". Между тем в ноябре стал известен рекордный выстрел — удалось достать до российского солдата за 3,8 км.

Напоминаем, бойцы 14 ОМБр имени князя Романа Великого достали до трех единиц военной техники ВС РФ: в частности, удалось взорвать танк и бронемашину. 24 ноября эксперт рассказал, что российские войска готовятся осуществить"жест доброй воли" на юге. Аргументировал свое мнение тем, что противник настроил фортификационные сооружения, чтобы прикрывать будущее отступление.