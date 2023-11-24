Миномет, БМП и танк: 14 бригада показала видео боев и уничтожения техники РФ во время непогоды

Украинские защитники показали, как с первой попытки попадают в технику российских захватчиков.

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Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого ликвидировали российскую технику и личный состав оккупантов. Подробности сообщила пресс-служба подразделения в Facebook.

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Украинские защитники показали видео, на котором уничтожают вражескую технику. Ликвидирован миномет 120-мм калибра. Также можно увидеть, как защитники ликвидировали БМП с пехотой и танк.

Уничтожена была и автомобильная техника. Ликвидированы КАМАЗ и автомобиль.

"Днем и ночью Княжеские воины делают свою работу: точно, оперативно и эффективно. И ни мороз, ни снег, ни ветер не мешают нам!" — говорится в заметке.

Уничтожение техники войск РФ

Спецназовцы 24 ноября сообщили, что ликвидировали более 200 оккупантов. Также уничтожено 5 танков, 25 боевых машин, 7 артиллерийских систем и 1 РСЗО и другую технику.

Потеряли российские войска 6 единиц ПВО, 26 вражеских БпЛА, 3 системы радиоэлектронной борьбы и разведки и 69 автомобилей. Уничтожена одна система видеонаблюдения "Муром". Нанесли украинские защитники и значительные потери оккупантам в боеприпасах. Спецназовцы ликвидировали 67 огневых позиций и укреплений, шесть складов с боеприпасами.

Сичеславская бригада 24 ноября показала уничтожение войск РФ. Украинские военные с помощью беспилотника заметили российскую пехоту, блиндаж и УАЗ. После точных ударов военные РФ погибли, а техника взорвалась. Российские оккупанты пытаются "вгрызться" в украинскую землю, в частности для этого строят блиндажи и маскируют военную технику, однако враг не сможет спрятаться от дронов Сичеславских десантников.

Напомним, украинские войска, как стало известно 24 ноября, отбили 14 атак врага в районах Марьинки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. В общем, на Таврическом направлении враг нанес 16 авиаударов, провел 43 боевых столкновений и совершил 762 артобстрела.