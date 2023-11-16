Самоубийственная атака россиян: танк "выговцев" расстрелял колонну вражеской бронетехники (видео)

Потеряв десятки солдат погибшими и ранеными, россияне бросили БМП и думали только о спасении.

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Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили колонну техники российских войск. Результаты работы опубликовали в Facebook.

Украинский танк атаковал оккупантов. На видео можно увидеть, как украинская бронетехника осуществляет выстрелы. Впоследствии за лесополосой был ликвидирован российский танк.

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Потеряв десятки солдат погибшими и ранеными, россияне думали только о спасении. Вражеская БМП развернулась в другую сторону. Пехота и экипаж решили быстро убежать с поля боя.

Результат — уничтожена российская техника, ликвидированы захватчики. Немногим россиянам посчастливилось добровольно сдаться в плен.

"Каждый российский оккупант, ступив на нашу землю, в нее ляжет!" — пообещали украинские защитники.

Неудачные наступления войск РФ

14 бригада ВСУ 16 ноября остановила наступление российской тяжелой бронетехники. Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП, а другая — наехала на мину. Экипаж вражеского танка, увидев это, пытался убежать.

Также российские войска несут значительные потери в районе Авдеевки. Только по итогам 10 октября, как заявил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Во время наступления оккупанты потеряли более сотни единиц техники. В боях вблизи Авдеевки, по его оценке, остались без 400 единиц различной техники. Количество раненых еще выше и может пересечь отметку в более чем семь-восемь тысяч раненых военных.

Напомним, Воздушные силы Украины показали уничтожение БПЛА Shahed. В ночь на 16 ноября были привлекли мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и истребительную авиацию.