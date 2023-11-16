"Горит и пылает": Воздушные силы Украины показали уничтожение БПЛА Shahed (видео)

В ночь на 16 ноября были привлечены мобильные огневые группы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация.

Related video

Украинские защитники успешно ликвидировали БПЛА Shahed из различного оружия. Результаты работы опубликовал в Telegram-канале генерал-лейтенант Николай Олещук, командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Важно

В Украине заблокировали поставки микрочипов из ЕС в РФ для Shahed-136 и Mohajer-6 (видео)

На видео можно увидеть, что бойцы применяют стрелковое оружие. Привлекли бойцов из мобильных огневых групп, истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения. Также военные использовали зенитные установки, которые позволили сбивать дроны, летевшие прямо над полями.

В сообщении указано, что уничтожение "шахедов" произошло подразделениями воздушных командований "Юг" и "Запад". Украинские защитники круглосуточно следят за воздушным пространством Украины.

"И днем, и ночью! Спасибо всем за работу!" — говорится в заметке.

Атака России в ночь на 16 ноября 2023 года

В пресс-службе Воздушных сил в Telegram отметили, что в ночь на 16 ноября 2023 года российские захватчики атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск РФ) 18-ю ударными дронами типа Shahed. Во многих областях работала противовоздушная оборона и была объявлена воздушная тревога.

Вечером 15 ноября в Полтавской области ликвидирована управляемая авиационная ракета Х-59. Также, около полуночи, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Харьковской области зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно без пострадавших и жертв.

Напомним, 14 ноября в Воздушных силах ВСУ показали уничтожение дронов Shahed ночью. Также Олещук пояснил, что каждый сбитый БПЛА это сохраненная жизнь и здоровье не только военных, но и гражданских. Такая защита позволяет и проводить соответствующую оборону инфраструктуры нашего государства.