Мины и Javelin: 14 бригада остановила наступление российской тяжелой бронетехники (видео)

Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП, а другая — наехала на мину. Экипаж вражеского танка, увидев это, пытался быстро уехать.

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Российские войска организовали неудачное наступление на позиции 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. В Facebook подразделения опубликовали результат своей работы.

Танк и две БМП оккупантов пытались прорваться через позиции, которые удерживали украинские защитники. Благодаря аэроразведке удалось зафиксировать передвижение вражеской бронетехники.

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Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП. Вражеская пехота начала убегать.

Другая БМП пыталась срезать расстояние, но также была ликвидирована. Техника наехала на противотанковую мину.

Впоследствии танк пытался быстро убежать с поля боя, но украинские бойцы снова применили Javelin. Выстрел был точным.

Уничтожение техники РФ

Артиллеристы 15 ноября уничтожили в промышленной зоне зенитный комплекс РФ времен Второй мировой. Систему ПВО, которую разработали в СССР в 1940-х годах, замаскировали за зданиями на одном из разрушенных предприятий.

Украинские защитники обнаружили установку на территории промышленной зоны. Российские оккупанты надеялись замаскировать технику за зданиями, но им этого сделать не удалось.

Бойцы подразделения "Крылья до ада" 103-й Отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины 8 ноября уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" на Купянском направлении. Волонтер Сергей Стерненко отметил, что стоимость такого ЗРК стартует от 24 миллионов долларов — более 900 миллионов гривен.

Напомним, в июне ВСУ уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал". Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая донимала пехотинцев.