Столько же, сколько мобилизованных: Путин рассказал о потоке добровольцев в ряды ВС РФ

Путин уверен, что Минобороны РФ ежедневно имеет дело с россиянами, которые стремятся заключить контракты на службу в рядах армии России. По его словам, речь идет о тысяче добровольцев в сутки.

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Президент России Владимир Путин рассказал о темпах пополнения ВС РФ. По его мнению, российская армия имеет достаточное количество добровольцев, поэтому объявлять новую волну мобилизации необходимости нет. Основные тезисы выступления главы Кремля опубликовало агентство "РИА Новости".

Путин принял участие в "Восточном экономическом форуме" (ВЭФ), который 12 сентября 2023 года открылся в Хабаровске на границе с Китаем. Во время мероприятия политик заявил, что в течение шести месяцев добровольно заключили контракты с Минобороны РФ 270 тыс. человек. При этом отметил, что "они знают куда идут", а именно — идут "защищать родину".

"И мужики наши, мужики русские, понимая, что их ждет, идут сознательно и добровольно", — радовался Путин на форуме.

Глава Кремля убежден, что в российские военкоматы ежедневно приходят 1000-1500 добровольцев. Это, по его мнению, свидетельствует, что в РФ в ближайшее время нет необходимости проводить всеобщую мобилизацию.

Кроме заявлений по мобилизации, Путин высказал несколько тезисов относительно будущего России:

надеется, что РФ найдет единомышленников со странами, которым не нравятся "западные лекала";

планирует развивать автотранспортные пути на дальневосточных территориях;

уверяет, что будут держать курс рубля, а деприватизации в планах чиновников нет;

намекает, что переговоры с Украиной могут состояться, но только под давлением США.

Мобилизация в РФ: детали

Отметим, согласно крайним заявлениям Генштаба ВСУ, российская армия в течение более 500 дней войны потеряла почти 270 тыс. личного состава. Чтобы восстановить силы и остановить украинское контрнаступление, РФ планирует запустить очередную волну всеобщей мобилизации. По словам главы ГУР МОУ Кирилла Буданова, речь может идти о новых 450 тыс. солдат.

Ориентировочно предполагают, что мобилизацию могут начать в конце сентября — после того, как в РФ завершатся так называемые "выборы". Между тем официально российские власти уверяют, что нет необходимости пополнять состав армии.

В то же время стоит учесть, что весной российские политики приняли решение о появлении электронных повесток. Граждане, которым ее отправили, сразу теряют возможность выехать за пределы страны. При этом могут ее даже не читать — решение принимается автоматически.

Напоминаем, из РФ срочно выехал тиктокер Даня Милохин. 21-летний россиянин на днях вернулся в Россию, но на него написали публичный донос: призвали Минобороны его мобилизовать. Тем временем в Украине работники ТЦК объяснили причину появления патрулей, которые вручают повестки. Военкомы утверждают, что гражданам нужно обновить данные в военкоматах, при этом им не грозит немедленная мобилизация в ряды ВСУ.