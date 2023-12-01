Бояться НАТО: Путін збільшив чисельність ЗС РФ на 170 тисяч осіб, — Міноборони

Чисельність армії зросла через посилення загрози для країни. У Міноборони кажуть, що біля їхніх кордонів начебто збільшилась присутність військ НАТО.

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Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким збільшив чисельність російської армії на 170 тис. осіб. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Росії.

Згідно із документом тепер штатна чисельність Збройних сил РФ становитиме 2 209 130 осіб, з яких військовослужбовці – 1 320 000 осіб.

Зазначається, що виконання указу відбуватиметься не відразу, а поетапно. Зокрема, за рахунок російських громадян, які добровільно підписуватимуть контракт про проходження служби у російській армії.

Відтак у російському міністерстві оборони кажуть, що у Росії не передбачається проведення мобілізації та збільшення призову на строкову службу.

Причиною прийняття такого рішення називають зростання загрози для Росії через війну в Україні та "розширення НАТО". У Міноборони РФ кажуть, що біля російських кордонів начебто збільшується присутність військ НАТО та розгортаються додаткові засоби ППО і ударних озброєнь.

Також у міністерстві заявляють про збільшення ядерного потенціалу альянсу. Зокрема вони кажуть, що до кінця 2025 року США планують замінити у Європі та Туреччині 200 застарілих ядерних авіабомб на нову високоточну версію.

Збільшення російської армії: що відомо

Минулого року російський президент підписав указ, яким збільшив чисельність російської армії на 137 тисяч солдатів – до 1,15 мільйона осіб. Тоді українське Міністерство оборони з іронією поставилося до такого рішення.

На початку року у Міноборони РФ писали, що збільшувати свої війська будуть протягом 2023-2026 років. Вони заявляли, що це повинно відбуватися паралельно з постачанням озброєння, техніки та будівництвом нових полігонів.

Тим часом в українській розвідці повідомляли, що російська влада готується до проведення чергової мобілізації, аби залучити ще близько 500 тисяч призовників та створити двохмільйонну армію.

Нагадаємо, 30 листопада російські ЗМІ повідомляли, що біля Ростова-на-Дону внаслідок вибуху на полігоні загинули 10 російських військових. Імовірною причиною є детонування снарядів, біля яких окупанти розпалили вогнище.

Також 28 листопада медіа писали, що російські військові платять хабарі військовому керівництву, аби не брати участь у штурмах. За гроші вони купують відпустки та фіктивні поранення. Суми хабарів становлять до 50 тисяч доларів.