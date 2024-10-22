Вручення повісток поштою: у ТЦК поскаржилися на проблеми нового методу сповіщення (відео)

У військкоматі розповіли, що складнощі почали "випливати" вже після перших партій повісток. Зазначається, що це провокує "негативне ставлення" до ТЦК і ЗСУ загалом.

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Українці почали отримувати повістки поштою. Однак цей метод якісно не покращив процес мобілізації в Україні. Про це 21 жовтня в ефірі телемарафону розповів начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування у Києві Олег Коротченко.

Олег Коротченко про проблеми вручення повісток поштою — з 5:06

"Проблемних питань зараз дуже багато. Фактично це оповіщення проводилося в тестовому режимі. З огляду на те, що кількість оповіщень велика, механізм взаємодії відверто почав показувати певну проблематику під час здійснення оповіщення", — пояснив він.

Зі слів військового, як тільки пішли перші партії повісток поштою, почали "випливати" певні складнощі. Зокрема сповіщення почали отримувати громадяни, які мають право на відстрочку або бронювання від мобілізації в Україні. Анонсовані механізми автоматичного надання відстрочок досі не запрацювали.

"Є певні складнощі, які в процесі викликають негативне ставлення як до Збройних сил загалом, так і до ТЦК зокрема", — зазначив Коротченко.

Він підтвердив, що поки "швидкого або всеосяжного стрибка" мобілізації в Україні завдяки врученню повісток поштою не помітив.

"До ТЦК здебільшого йдуть особи, що впевнені у своїх підставах на відстрочку або на бронювання. Або це якісь проблемні питання, що в принципі можуть бути вирішені на користь військовозобов'язаного. Якщо в особи немає підстав на відстрочку або бронювання, ви розумієте", — розповів представник військкомату, натякаючи на неявку військовозобов’язаних.

З його слів, траплялися випадки повторного сповіщення осіб. Окрім того, повістки отримували особи з інвалідністю та заброньовані працівники. Коротченко наголосив, що потрібен механізм, щоб таких ситуацій уникати. Він уточнив, що проблематика має бути проаналізована і подана до Міністерства оборони, щоб розв’язати питання системно.

"Найбільш велика складність пошти — це довго, дуже довго. Я думаю, має бути щось якісніше, тобто пропрацьоване. Весь досвід, який зараз був здобутий, потрібно зібрати й внести певні корективи, вони на часі та дуже потрібні", — додав військовослужбовець.

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