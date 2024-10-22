Вручение повесток по почте: в ТЦК пожаловались на проблемы нового метода оповещения (видео)

В военкомате рассказали, что сложности начали "выплывать" уже после первых партий повесток. Отмечается, что это провоцирует "негативное отношение" к ТЦК и ВСУ в целом.

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Украинцы начали получать повестки по почте. Однако этот метод качественно не улучшил процесс мобилизации в Украине. Об этом 21 октября в эфире телемарафона рассказал начальник административного отдела районного территориального центра комплектования в Киеве Олег Коротченко.

Олег Коротченко о проблемах вручения повесток по почте — с 5:06

"Проблемных вопросов сейчас очень много. Фактически это оповещение проводилось в тестовом режиме. Поскольку количество оповещений большое, механизм взаимодействия откровенно начал показывать определенную проблематику при осуществлении оповещения", — объяснил он.

По словам военного, как только пошли первые партии повесток по почте, начали "выплывать" определенные сложности. В частности, оповещения начали получать граждане, которые имеют право на отсрочку или бронирование от мобилизации в Украине. Анонсированные механизмы автоматического предоставления отсрочек до сих пор не заработали.

"Есть определенные сложности, которые в процессе вызывают негативное отношение как к Вооруженным силам в целом, так и к ТЦК в частности", — отметил Коротченко.

Он подтвердил, что пока "быстрого или всеобъемлющего скачка" мобилизации в Украине благодаря вручению повесток по почте не заметил.

"В ТЦК в основном идут лица, уверенные в своих основаниях на отсрочку или на бронирование. Или это какие-то проблемные вопросы, которые в принципе могут быть решены в пользу военнообязанного. Если у лица нет оснований на отсрочку или бронирования, вы понимаете", — рассказал представитель военкомата, намекая на неявку военнообязанных.

По его словам, были случаи повторного оповещения лиц. Кроме того, повестки получали лица с инвалидностью и забронированные работники. Коротченко отметил, что нужен механизм, чтобы таких ситуаций избегать. Он уточнил, что проблематика должна быть проанализирована и представлена в Министерство обороны, чтобы решить вопрос системно.

"Самая большая сложность почты — это долго, очень долго. Я думаю, должно быть что-то более качественное, то есть проработанное. Весь опыт, который сейчас был получен, нужно собрать и внести определенные коррективы, они актуальны и очень нужны", — добавил военнослужащий.

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