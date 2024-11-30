В Україні можна мобілізувати ще 3,7 млн чоловіків старших 25 років, — нардепка (відео)

За словами Лариси Білозір, наразі півтора мільйона осіб є непридатними до служби та ще 600 тисяч — заброньовані.

В Україні ще можна мобілізувати 3,7 млн чоловіків віком старших за 25 років. Про це в етері "Новини.Live" заявила народна депутатка, яка входить до депутатської групи "Довіра", Лариса Білозір.

"3,7 млн можна мобілізувати. Це після 25 років. А ми хочемо ще вигребти всю молодь в селах, яких ще мами не встигли вивезти", — сказала Білозір.

За її словами, велика кількість матерів вивозять з України своїх синів.

"Ми ж знаємо, що дуже багато матерів вивозять своїх дітей 15, 16, 17 років і я не засуджую. В когось старший воює, а вона (молодшого, — ред.) вивезла, тому що серце її не витримає дві смерті", — зазначила Білозір.

Народна депутатка уточнила, що у 3,7 млн чоловіків старших за 25 років, яких ще можна мобілізувати, не враховані ті, хто виїхав чи проживають на окупованих територіях.

Білозір також повідомила, що в Україні:

1,2 млн осіб вже мобілізовані;

600 тисяч осіб — заброньовані;

1,5 млн осіб — непридатні до служби.

Зазначимо, що українська влада не пропонувала мобілізовувати 18-річних громадян. З таким проханням на Київ начебто тиснули США, повідомило Reuters 27 листопада.

Нагадаємо, 27 листопада в ОП відповіли на заклик США мобілізувати українців з 18 років.

28 листопада військовий Андрій Кривущенко з позивним "Бородюля" заявив, що поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу.