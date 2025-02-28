"Масса заявок ежедневно": в ВСУ сообщают о первых выплатах по "Контракту 18-24" (видео)

Начальник отделения рекрутинга 95-й ОДШБр Игорь Годлевский говорит, что бригада обрабатывает большое количество заявок от добровольцев ежедневно, и тенденция растет.

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Количество добровольцев "Контракт 18-24" растет, и молодые люди уже начали получать первые выплаты. Об этом начальник отделения рекрутинга 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Вооруженных сил Украины Игорь Годлевский сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам военного, новые заявки от добровольцев бригада получает ежедневно.

"Мы военная часть, которая отбирает абсолютно на все должности. У нас есть масса заявок, которые мы прорабатываем, они поступают каждый день", — рассказал Игорь Годлевский.

По словам начальника отделения рекрутинга, подписанты контракта уже получают первые выплаты.

"Тенденция идет на увеличение, и это не может не радовать", — сказал он.

Игорь Годлевский отметил, что потенциальный кандидат на службу в 95-й ОДШБр проходит психологический отбор, тестирование и военно-врачебную комиссию.

"Если человек подходит нам и признается ВВК годным к службе в десантно-штурмовых войсках — он будет у нас служить на контракте", — сказал рекрутер.

Контракт 18-24: какие условия

Проект "Контракт 18-24" стартовал в Украине 11 февраля. В Минобороны объясняли, что добровольцы за год службы получат выплату в размере 1 миллиона гривен (кроме зарплаты 120 тысяч гривен в месяц), разрешение на выезд за границу и отсрочку от мобилизации после завершения службы, возможность бесплатно учиться в выбранном заведении высшего образования, получить ипотеку под 0%. В условиях также указано, что мобилизованные по контракту молодые люди будут служить на передовой на боевых должностях.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин 11 февраля рассказал подробно об условиях, которые предлагает "Контракт 18-24". Предполагается, что один миллион гривен добровольцы будут получать частями: первые 200 тысяч сразу после подписания контракта, следующие 300 тысяч после прохождения пятидневной базовой военной подготовки, и остальные 500 тысяч в день исключения из списков личного состава после завершения контракта.

12 февраля пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что заявку на контракт с ВСУ украинцы в возрасте 18-24 лет могут подать в приложении "Резерв+".

18 февраля спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что заявки на участие в проекте "Контракт 18-24" в приложении "Резерв+" подали более 10 тысяч человек.

Экс-начальник штаба 12 бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич 28 февраля прокомментировал контракт для молодежи. Он отметил, что сначала идея ему понравилась, но условия контракта несправедливы для военных, которые присоединились к армии в молодом возрасте раньше. Также он считает неправильным, что к проекту привлечены только 6 бригад.