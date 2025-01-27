Писала тезисы пропаганды РФ, которые потом звучали на шоу Соловьева: в Харькове осудили агента

Жительница Харькова готовила тезисы для выступлений российского военкора, который вел канал на YouTube и "разгонял" ее информацию на эфирах пропагандистов Соловьева и Скабеевой.

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42-летнюю жительницу Харькова приговорили к реальному заключению из-за сотрудничества с российскими военкорами: женщина передавала данные о позициях Вооруженных Сил, а еще — готовила тезисы для публичных выступлений известного российского военкора. Полученную информацию россиянин передавал спецслужбам, которую те использовали для наведения ударов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 27 января.

Коллаборационистку задержали еще в 2024 году, однако до сих пор ее держали под стражей до судебного слушания дела. В итоге она получила 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Одной из составляющих работы харьковчанки на спецслужбы РФ была попытка дискредитировать ВСУ от имени якобы рядовых жителей города, а еще — оправдывать воздушные ракетные удары россиян по Харькову.

Полученную "работу" пропагандист-военкор, имя которого не упоминается в сообщении СБУ, "разгонял" во время своих эфиров, а затем передавал их для трансляции на пропагандистских шоу Скабеевой и Соловьева, транслируемых на российском телевидении.

Также работникам СБУ удалось выяснить, что харьковчанка активно собирала информацию о размещении и перемещении позиций ВСУ: она фотографировала блокпосты, зенитно-ракетные комплексы ПВО и документировала последствия нанесенных ракетных ударов по украинским объектам.

Стоит добавить, что СБУ также сообщила о заключении еще одного агента РФ — 56-летнего работника украинского банка, который на самом деле был гражданином России и выполнял задание от ГРУ. Мужчина пользовался знакомством с местной чиновницей, которая имеет доступ к секретной информации, и обманом "добывал" от нее необходимые данные. Они впоследствии служили россиянам в планировании и корректировке ракетных ударов.

Из-за того, что злоумышленник согласился на сотрудничество с судом, ему дали 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На днях также СБУ сообщила о задержании курсантки военного института во Львовской области: с помощью ее информации РФ готовила ракетный удар по казармам студентов учебного заведения. Ей грозит пожизненное заключение с изъятием имущества. Об этом Фокус рассказал 24 января.

Недавно задержали также злоумышленников в Житомире: там двое мужчин планировали теракт против полицейских, которые должны были приехать к ним на вызов. Оба задержанных могут получить по 12 лет лишения свободы. Об этом Фокусу стало известно 23 января.