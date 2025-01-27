Писала тези пропаганди РФ, які потім лунали на шоу Соловйова: в Харкові засудили агентку

Мешканка Харкова готувала тези для виступів російського воєнкора, який вів канал на YouTube та "розганяв" її інформацію на ефірах пропагандистів Соловйова і Скабєєвої.

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42-річну мешканку Харкова засудили до реального ув’язнення через співпрацю з російськими воєнкорами: жінка передавала дані про позиції Збройних Сил, а ще – готувала тези для публічних виступів відомого російського воєнкора. Отриману інформацію росіянин передавав спецслужбам, яку ті використовували для наведення ударів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ 27 січня.

Колаборантку затримали ще у 2024 році, однак досі її тримали під вартою до судового слухання справи. У підсумку вона отримала 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, як повідомили у пресслужбі відомства.

Однією зі складових роботи харків’янки на спецслужби РФ було намагання дискредитувати ЗСУ від імені начебто пересічних мешканців міста, а ще – виправдовувати повітряні ракетні удари росіян по Харкову.

Отриману "роботу" пропагандист-воєнкор, ім’я якого не згадують у повідомленні СБУ, "розганяв" під час своїх ефірів, а потім передавав їх для трансляції на пропагандистських шоу Скабєєвої та Соловйова, що транслюються на російському телебаченні.

Також працівникам СБУ вдалося з’ясувати, що харків’янка активно збирала інформацію про розміщення та переміщення позицій ЗСУ: вона фотографувала блокпости, зенітно-ракетні комплекси ППО й документувала наслідки завданих ракетних ударів по українських об’єктах.

Варто додати, що СБУ також повідомила про ув’язнення ще одного агента РФ – 56-річного працівника українського банку, що насправді був громадянином Росії та виконував завдання від ГРУ. Чоловік користувався знайомством з місцевою чиновницею, яка має доступ до таємної інформації, та обманом "добував" від неї необхідні дані. Вони згодом слугували росіянам у плануванні та коригуванні ракетних ударів.

Через те, що зловмисник погодився на співпрацю із судом, йому дали 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями також СБУ повідомила про затримання курсантки військового інституту у Львівській області: за допомогою її інформації РФ готувала ракетний удар по казармах студентів навчального закладу. Їй загрожує довічне ув’язнення з вилученням майна. Про це Фокус розповів 24 січня.

Нещодавно затримали також зловмисників у Житомирі: там двоє чоловіків планували теракт проти поліцейських, які мали приїхати до них на виклик. Обоє затриманих можуть отримати по 12 років позбавлення волі. Про це Фокусу стало відомо 23 січня.