Где заработать, чтобы сводить девушку в ресторан: МО продолжает креативно рекламировать контракты с ВСУ (видео)

Ведущий расспросил девушек на улице о том, сколько должен зарабатывать парень, чтобы они с ним встречались.

Related video

Министерство обороны Украины продолжает удивлять граждан своими креативными роликами в ТикТок с рекламой украинского войска. На этот раз украинцев убеждают заключать контракты ради с возможностью заработать деньги, чтобы встречаться с девушкой. Ролик обнародовали в ТикТок Минобороны.

В кадре ведущий подходит к группе девушек и интересуется: "Сколько должен зарабатывать парень в месяц, чтобы вы с ним встречались?"

Каждая из девушек отвечает на вопрос, указывая сумму, которую бы ее и ее половине хватило на проживание — суммы колеблются от 100 до 500 тысяч гривен в месяцы и миллиона в год.

"Если ты, как и я, задаешься вопросом: "А где же заработать такие огромные деньги?" Ответ есть — однолетний контракт с ВСУ дает возможность заработать 1 миллион гривен за подписание, а также минимум 120 тысяч в месяц — это денежное обеспечение вместе с боевыми. Таким образом за год можно заработать до 2 миллионов гривен", — говорит ведущий.

Он добавляет, что кроме этой суммы военный может получить ипотеку, льготы на коммунальные услуги и на проезд. Он советует "залетать" на сайт 18-24.army.gov.ua и подписывать контракт.

Ранее Минобороны запустило видео в TikTok, где посчитало, сколько чизбургеров можно купить на 1 миллион гривен, которые обещают за "Контракт 18-24". Эта рекламная кампания вызвала возмущение среди украинцев, поставив под сомнение, правильно ли мотивируют молодежь на службу в армии.

Напомним, теперь молодежь с 18 до 24 лет может подписать контракт с ВСУ на один год. 1 миллион гривен будет выплачен в несколько этапов — 200 000 грн сразу при подписании контракта, и 800 000 грн выплат двумя частями на время действия контракта.