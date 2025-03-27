Де заробити, щоб зводити дівчину в ресторан: МО продовжує креативно рекламувати контракти із ЗСУ (відео)

Ведучий розпитав дівчат на вулиці про те, скільки має заробляти хлопець, щоб вони з ним зустрічалися.

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Міністерство оборони України продовжує дивувати громадян своїми креативними роликами в ТікТок з рекламою українського війська. Цього разу українців переконують укладати контракти заради з можливістю заробити гроші, щоб зустрічатися з дівчиною. Ролик оприлюднили в ТікТок Міноборони.

В кадрі ведучий підходить до групи дівчат і цікавиться: "Скільки має заробляти хлопець на місяць, аби ви з ним зустрічалися?"

Кожна з дівчат відповідає на питання, вказуючи суму, яку б її і її половині вистачило на проживання — суми коливаються від 100 до 500 тисяч гривень на місяці і мільйона на рік.

"Якщо ти, як і я, ставиш собі питання,: "А де ж заробити такі величезні гроші?" Відповідь є — однорічний контракт із ЗСУ дає можливість заробити 1 мільйон гривень за підписання, а також мінімум 120 тисяч на місяць — це грошове забезпечення разом із бойовими. Таким чином за рік можна заробити до 2 мільйонів гривень", — каже ведучий.

Він додає, що крім цієї суми військовий може отримати іпотеку, пільги на комунальні послуги та на проїзд. Він радить "залітати" на сайт 18-24.army.gov.ua і підписувати контракт.

Раніше Міноборони запустило відео в TikTok, де порахувало, скільки чизбургерів можна купити на 1 мільйон гривень, які обіцяють за "Контракт 18-24". Ця рекламна кампанія викликала обурення серед українців, поставивши під сумнів, чи правильно мотивують молодь на службу в армії.

Нагадаємо, тепер молодь з 18 до 24 років може підписати контракт з ЗСУ на один рік. 1 мільйон гривень буде виплачено у декілька етапів — 200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту.