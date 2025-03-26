ЕС отклонил требование России о прекращении огня в обмен на снятие санкций, — Financial Times

По словам представительницы ЕС Анитты Хиппер, Евросоюз также отверг обвинения Москвы в том, что санкции против России ограничивают экспорт продовольствия и удобрений.

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Европейский Союз отклонил требование Российской Федерации снять ограничения с ключевого сельскохозяйственного банка "Российский сельскохозяйственный банк" в рамках соглашения о частичном прекращении огня. В ЕС заявили, что режим санкций останется в силе до "безоговорочного вывода" войск Москвы из Украины. Об этом сообщает Financial Times.

"Прекращение неспровоцированной и неоправданной агрессии России в Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины стали бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций", — заявила изданию пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Она отметила, что основной задачей ЕС по-прежнему "остается максимальное давление на Россию, используя все доступные инструменты, включая санкции, чтобы ограничить возможности России вести войну против Украины". ЕС также отверг обвинения РФ, что санкции против Москвы ограничивают экспорт продовольствия и удобрений, что является политически деликатной темой, учитывая важность обоих этих товаров для бедных стран.

"ЕС последовательно поддерживает усилия по укреплению глобальной продовольственной безопасности. Санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственными товарами, включая продукты питания, зерно и удобрения между Россией и третьими странами", — добавила Анитта Хиппер.

Это заявление было сделано после того, как США заявили о договоренности о прекращении огня между РФ и Украиной. Оно должно распространяться на энергетическую инфраструктуру и Черное море.

Позже Кремль заявил, что прекращение огня зависит от отмены санкций, в том числе против "Россельхозбанка" и его подключения к глобальной системе банковских сообщений SWIFT. Учреждение занимается финансированием производства и экспорта продовольствия.