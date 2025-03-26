ЄС відхилив вимогу Росії про припинення вогню в обмін на зняття санкцій, — Financial Times

За словами представниці ЄС Анітти Хіппер, Євросоюз також відкинув звинувачення Москви в тому, що санкції проти Росії обмежують експорт продовольства та добрив.

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Європейський Союз відхилив вимогу Російської Федерації зняти обмеження із ключового сільськогосподарського банку "Російський сільськогосподарський банк" в рамках угоди про часткове припинення вогню. В ЄС заявили, що режим санкцій залишиться чинним до "беззастережного виведення" військ Москви з України. Про це повідомляє Financial Times.

"Припинення неспровокованої та невиправданої агресії Росії в Україні та беззастережне виведення всіх російських військових сил з усієї території України стали б одними з головних передумов для зміни чи скасування санкцій", — заявила виданню речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Анітта Хіппер.

Вона зазначила, що основним завданням ЄС, як і раніше, "залишається максимальний тиск на Росію, використовуючи всі доступні інструменти, включаючи санкції, щоб обмежити можливості Росії вести війну проти України". ЄС також відкинув звинувачення РФ, що санкції проти Москви обмежують експорт продовольства та добрив, що є політично делікатною темою з огляду на важливість обох цих товарів для бідних країн.

"ЄС послідовно підтримує зусилля щодо зміцнення глобальної продовольчої безпеки. Санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами, включаючи харчові продукти, зерно та добрива між Росією та третіми країнами", — додала Анітта Хіппер.

Ця заява була зроблена після того, як США заявили про домовленість про припинення вогню між РФ та Україною. Воно має поширюватись на енергетичну інфраструктуру та Чорне море.

Пізніше Кремль заявив, що припинення вогню залежить від скасування санкцій, у тому числі проти "Россільгоспбанку" та його підключення до глобальної системи банківських повідомлень SWIFT. Установа займається фінансуванням виробництва та експорту продовольства.