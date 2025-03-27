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Военный Фокус Российско-украинская война Возможное перемирие между Украиной и РФ

Вероятность мира к лету — 50% и это касается не только войны в Украине, — Рустамзаде

делегации США и Украины
Фото: Getty Images | Делегации США и Украины в Саудовской Аравии

По мнению военного аналитика, существовала парадигма, что Белый дом может быть недоволен действиями Кремля и, как следствие, пойти на усиление поддержки Украины.

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Военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью Фокусу оценил возможные сценарии развития войны в Украине в 2025 году, отметив, что ситуация остается неопределенной и зависит от глобальных военно-политических факторов.

По словам эксперта, ранее он допускал вероятность завершения активных боевых действий летом 2025 года, однако подчеркивает, что этот прогноз остается маловероятным и составляет около 50%.

"Я делал прогнозы низкой вероятности. Вероятность 50 процентов. Была парадигма, что Трамп может разозлиться на Путина и усилить поддержку Украины. Как мы видим, этого пока не происходит", — сказал Рустамзаде.

Аналитик добавил, что в целом на международной арене сложилась нестабильная военно-политическая ситуация, поэтому дальнейшей развитие событий, связанных с урегулированием российско-украинского конфликта прогнозировать сложно.

"Сложилась очень непростая ситуация и здесь сложно что-либо прогнозировать, потому что это касается не только войны в Украине. В мире вообще сложная военно-политическая ситуация — имеем кризис глобальной стабильности", — подчеркнул аналитик.

Ранее эксперт отмечал, что из-за новой политики Белого дома, приходит время хаоса и неопределенности, которые могут продлиться несколько месяцев. Кроме того, после последней конференции в Мюнхене, вероятность военной агрессии РФ в отношении одной из стран НАТО возросла. Таким образом аналитик указывает на кризис глобальной стабильности, подразумевая военно-политическую напряженность и вероятный рост числа региональных вооруженных конфликтов.

Полное интервью с Агилем Рустамзаде читайте в нашем материале "Нарушит ли Путин перемирие, чем заменить Пэтриоты и что вместо мобилизации".