Младший сын Трампа засветился на публике в часах Rolex почти за $50 тысяч (видео)

19-летний Бэррон, сын президента США Дональда Трампа, вместе с матерью Меланией был замечен, когда возвращался в свои апартаменты в Trump Tower. На руке у "первого сына Америки" папарацци заметили золотые часы Rolex "Daytona" стоимостью около $50 тысяч.

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Об этом пишет Page Six.

Для выхода в свет юноша оделся в черную рубашку под темно-синий бомбер и черные джинсы. Его мать была в сером плаще, накинутом на плечи, и традиционных солнцезащитных очках. Они появились на публике за день до возобновления занятий в Школе бизнеса имени Стерна при Нью-Йоркском университете после весенних каникул, где Бэррон в настоящее время учится на первом курсе. До этого Меланию почти месяц не видели ни рядом с мужем, ни где-либо еще.

Трамп-младший, который постигает основы финансового мира, в университете ходит с охраной. В декабре 2024 года Мелания призналась, что ее сын осознает тот факт, что у него не может быть обычного опыта учебы в колледже, как у ребенка президента США.

"Я не думаю, что он может быть обычным студентом. Его опыт в колледже — он сильно отличается от опыта любого другого ребенка. Я очень горжусь тем, как он справляется. Он очень сильный и знает, что находится в ином положении, чем другие дети".

Параллельно с учебой он неофициально консультирует своего отца по вопросам политики и политики, несмотря на юный возраст. Президент США публично отметил влияние сына на выбор подкаст-интервью на выборах 2024 года. Он похвалил Бэррона перед его днем ​​рождения (20 марта), сказав Лоре Ингрэм из Fox News:

"У него невероятные способности к технологиям. Бэррон очень умный парень".

Его интересы включают в себя следование примеру отца в сфере недвижимости, а также криптовалюту.

Бэррон, который жил в Белом доме во время первого срока своего отца с 2017 по 2021 год, все чаще оказывается в центре внимания общественности с тех пор, как стал взрослым, и регулярно привлекает к себе внимание. По словам инсайдеров, он очень популярен среди девушек-студенток, а также очень скромный и воспитанный.

"Он учится в Стерне, так что он изучает бизнес в некотором роде. Он, безусловно, дамский угодник. Он очень популярен среди женщин. Он высокий и красивый. Многие, кажется, считают его довольно привлекательным — да, даже либеральным людям он нравится", – рассказали источники.

Ранее Фокус писал, что Трамп-младший оказался в центре скандала из-за охоты на редких уток в Италии.