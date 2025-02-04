Трамп-младший оказался в центре скандала из-за охоты на редких уток в Италии

Год назад сын Дональда Трампа охотился в Венецианской лагуне на красных уток, или огарей, отстрел которых запрещен законом.

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Сын президента США Дональд Трамп-младший оказался в центре скандала из-за прошлогоднего видео. На нем он запечатлен у тушки редкой красной утки, отстрел которых запрещен европейским законодательством. Свидетельства этого обнаружились в видео с Трампом-младшим, которое было опубликовано на сайте "Глобальная охота для приключения". Об этом пишет Ansa.

Внимание на ролик обратил член регионального совета Венеции Андреа Дзанони. Он сообщил, что сын американского президента в декабре посещал Италию и участвовал там в охоте на побережье Адриатического моря. Он уже подал запрос, пожаловался в прокуратуру и готов дать делу ход.

На опубликованном видео Дональд Трамп-младший описывает убитых им уток. При этом на видео попала застреленная красная утка, или огарь — на этот вид птиц распространяются введенные властями Евросоюза ограничения на отстрел, направленные на его сохранение.

Дональд Трамп-младший на охоте в Венеции Фото: Скриншот

Кроме того, Дзанони утверждает, что Трамп охотился в природоохранной зоне в коммуне Кампанья-Лупия. При этом действующее итальянское законодательство, по его словам, разрешает охоту только в одном регионе страны и при наличии специального разрешения от властей.

"Фактически в нашей стране охотиться могут только жители одного из регионов Италии. Вам необходима лицензия на охоту, выданная управлением полиции, но прежде всего вам необходимо удостоверение, выдаваемое только и исключительно жителям одного из регионов Италии", — сказал Дзанони.

"Они не могут доминировать", — утверждает Дзанони, который сначала состоял в Демократической партии, а теперь в Europa Verde, а также убежденный борец за права животных.

Он уже заявил, что "нынешнее правительство Мелони, на коротком поводке из-за нового политического курса США, в рамках которого ВВС США проводят военные учения в районах, находящихся под защитой ЕС в районе Тревизо, а теперь сын Трампа охотится на охраняемые виды в Венецианской лагуне".

"Венеция и Италия не являются собственностью США!" – заявил Дзанони, отметив, что Дональд Трамп-младший, судя по всему, посещал Италию осенью 2024 года в компании друзей и своей новой девушки Беттины Андерсон.

Напомним, ради Беттины Дон-младший бросил свою предыдущую девушку, бывшую ведущую Fox News Кимберли Гилфойл. Кимберли принимала активное участие в предвыборной кампании Дональда Трампа и поддерживала его.