Трамп-молодший опинився в центрі скандалу через полювання на рідкісних качок в Італії

Рік тому син Дональда Трампа полював у Венеціанській лагуні на червоних качок, або огарів, відстріл яких заборонений законом.

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Син президента США Дональд Трамп-молодший опинився в центрі скандалу через торішнє відео. На ньому він зображений біля тушки рідкісної червоної качки, відстріл яких заборонений європейським законодавством. Свідчення цього виявилися у відео з Трампом-молодшим, яке було опубліковано на сайті "Глобальне полювання для пригоди". Про це пише Ansa.

Увагу на ролик звернув член регіональної ради Венеції Андреа Дзаноні. Він повідомив, що син американського президента в грудні відвідував Італію і брав участь там у полюванні на узбережжі Адріатичного моря. Він уже подав запит, поскаржився в прокуратуру і готовий дати справі хід.

На опублікованому відео Дональд Трамп-молодший описує вбитих ним качок. При цьому на відео потрапила застрелена червона качка, або огар — на цей вид птахів поширюються введені владою Євросоюзу обмеження на відстріл, спрямовані на його збереження.

Дональд Трамп-молодший на полюванні у Венеції Фото: Скриншот

Крім того, Дзаноні стверджує, що Трамп полював у природоохоронній зоні в комуні Кампанья-Лупія. При цьому чинне італійське законодавство, за його словами, дозволяє полювання тільки в одному регіоні країни і за наявності спеціального дозволу від влади.

"Фактично в нашій країні полювати можуть тільки жителі одного з регіонів Італії. Вам необхідна ліцензія на полювання, видана управлінням поліції, але насамперед вам необхідне посвідчення, яке видають тільки і виключно жителям одного з регіонів Італії", — сказав Дзаноні.

"Вони не можуть домінувати", — стверджує Дзаноні, який спочатку належав до Демократичної партії, а тепер до Europa Verde, а також переконаний борець за права тварин.

Він уже заявив, що "нинішній уряд Мелоні, на короткому повідку через новий політичний курс США, в рамках якого ВПС США проводять військові навчання в районах, які перебувають під захистом ЄС, в районі Тревізо, а тепер син Трампа полює на види, які охороняють, у Венеціанській лагуні".

"Венеція та Італія не є власністю США!" — заявив Дзаноні, зазначивши, що Дональд Трамп-молодший, судячи з усього, відвідував Італію восени 2024 року в компанії друзів і своєї нової дівчини Беттіни Андерсон.

Нагадаємо, заради Беттіни Дон-молодший кинув свою попередню дівчину, колишню ведучу Fox News Кімберлі Гілфойл. Кімберлі брала активну участь у передвиборчій кампанії Дональда Трампа і підтримувала його.