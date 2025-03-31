Молодший син Трампа засвітився на публіці в годиннику Rolex майже за $50 тисяч (відео)

19-річний Беррон, син президента США Дональда Трампа, разом із матір'ю Меланією був помічений, коли повертався до своїх апартаментів у Trump Tower. На руці у "першого сина Америки" папараці помітили золотий годинник Rolex "Daytona" вартістю близько $50 тисяч.

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Про це пише Page Six.

Для виходу у світ юнак одягнувся в чорну сорочку під темно-синій бомбер і чорні джинси. Його мати була в сірому плащі, накинутому на плечі, і традиційних сонцезахисних окулярах. Вони з'явилися на публіці за день до відновлення занять у Школі бізнесу імені Стерна при Нью-Йоркському університеті після весняних канікул, де Беррон нині навчається на першому курсі. До цього Меланію майже місяць не бачили ні поруч із чоловіком, ні де-небудь ще.

Трамп-молодший, який осягає основи фінансового світу, в університеті ходить з охороною. У грудні 2024 року Меланія зізналася, що її син усвідомлює той факт, що в нього не може бути звичайного досвіду навчання в коледжі, як у дитини президента США.

"Я не думаю, що він може бути звичайним студентом. Його досвід у коледжі — він дуже відрізняється від досвіду будь-якої іншої дитини. Я дуже пишаюся тим, як він справляється. Він дуже сильний і знає, що перебуває в іншому становищі, ніж інші діти".

Паралельно з навчанням він неофіційно консультує свого батька з питань політики та політики, попри юний вік. Президент США публічно зазначив вплив сина на вибір подкаст-інтерв'ю на виборах 2024 року. Він похвалив Беррона перед його днем народження (20 березня), сказавши Лорі Інгрем із Fox News:

"У нього неймовірні здібності до технологій. Беррон дуже розумний хлопець".

Його інтереси включають у себе наслідування прикладу батька у сфері нерухомості, а також криптовалюту.

Беррон, який жив у Білому домі під час першого терміну свого батька з 2017 до 2021 року, дедалі частіше опиняється в центрі уваги громадськості відтоді, як став дорослим, і регулярно привертає до себе увагу. За словами інсайдерів, він дуже популярний серед дівчат-студенток, а також дуже скромний і вихований.

"Він навчається в Стерні, тож він вивчає бізнес певною мірою. Він, безумовно, дамський угодник. Він дуже популярний серед жінок. Він високий і красивий. Багато хто, здається, вважає його досить привабливим — так, навіть ліберальним людям він подобається", — розповіли джерела.

Раніше Фокус писав, що Трамп-молодший опинився в центрі скандалу через полювання на рідкісних качок в Італії.