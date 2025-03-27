Імовірність миру до літа — 50% і це стосується не тільки війни в Україні, — Рустамзаде

На думку військового аналітика, існувала парадигма, що Білий дім може бути незадоволений діями Кремля і, як наслідок, піти на посилення підтримки України.

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Військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Фокусу оцінив можливі сценарії розвитку війни в Україні у 2025 році, зазначивши, що ситуація залишається невизначеною і залежить від глобальних військово-політичних чинників.

За словами експерта, раніше він припускав імовірність завершення активних бойових дій влітку 2025 року, однак підкреслює, що цей прогноз залишається малоймовірним і становить близько 50%.

"Я робив прогнози низької ймовірності. Імовірність 50 відсотків. Була парадигма, що Трамп може розлютитися на Путіна і посилити підтримку України. Як ми бачимо, цього поки що не відбувається", — сказав Рустамзаде.

Аналітик додав, що загалом на міжнародній арені склалася нестабільна військово-політична ситуація, тому подальший розвиток подій, пов'язаних із врегулюванням російсько-українського конфлікту, прогнозувати складно.

"Склалася дуже непроста ситуація і тут складно щось прогнозувати, тому що це стосується не тільки війни в Україні. У світі взагалі складна військово-політична ситуація — маємо кризу глобальної стабільності", — наголосив аналітик.

Раніше експерт зазначав, що через нову політику Білого дому, настає час хаосу і невизначеності, які можуть тривати кілька місяців. Крім того, після останньої конференції в Мюнхені, ймовірність військової агресії РФ щодо однієї з країн НАТО зросла. Таким чином аналітик вказує на кризу глобальної стабільності, маючи на увазі військово-політичну напруженість і ймовірне зростання кількості регіональних збройних конфліктів.

Повне інтерв'ю з Агілем Рустамзаде читайте в нашому матеріалі "Чи порушить Путін перемир'я, чим замінити Петріоти і що замість мобілізації".