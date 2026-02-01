Наступление ВС РФ на Покровском направлении провалилось: ВСУ уничтожили четыре взвода россиян (видео)

На Покровском направлении российские оккупанты пытались осуществить наступление на украинские позиции, однако подразделения ВСУ отбили вражеский штурм.

Украинским защитникам удалось за сутки ликвидировать около четырех взводов оккупантов, сообщил информационный отдел бригады Нацгвардии "Спартан".

"Враг предпринял попытку наступления на Покровском направлении. Российское оккупационное командование бросило вперед около 90 штурмовиков. Под прикрытием тумана противник пытался продвинуться на автомобилях, мототехнике и квадроциклах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Спартан" совместно с "Птицами Мадьяра" и смежными подразделениями остановили наступление врага.

За сутки противник понес значительные потери, а именно:

80 штурмовиков уничтожено и двое ранены;

взяты в плен два российских пехотинца;

уничтожено 10 квадроциклов;

4 мотоцикла;

6 автомобилей.

Украинские бойцы также обнародовали видеоподтверждение уничтожения вражеской техники и личного состава во время штурма.

Напомним, 20 января аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продолжают продвигаться в городе Покровск Донецкой области.

Фокус также писал о том, что в Покровске продолжаются уличные бои, и украинские военные получают в них преимущество.