Наступ ЗС РФ на Покровському напрямку провалився: ЗСУ знищили чотири взводи росіян (відео)

На Покровському напрямку російські окупанти намагались здійснити наступ на українські позиції, проте підрозділи ЗСУ відбили ворожий штурм.

Українським захисникам вдалось за добу ліквідувати близько чотирьох взводів окупантів, повідомив інформаційний відділ бригади Нацгвардії "Спартан".

"Ворог здійснив спробу наступу на Покровському напрямку. Російське окупаційне командування кинуло вперед близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутись на автомобілях, мототехніці та квадроциклах", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Спартан" спільно з "Птахами Мадяра" та суміжними підрозділами зупинили наступ ворога.

За добу противник поніс значні втрати, а саме:

80 штурмовиків знищено і двох поранено;

взято в полон двох російських піхотинців;

знищено 10 квадроциклів;

4 мотоцикли;

6 автомобілів.

Відео дня

Українські бійці також оприлюднили відеопідтвердження знищення ворожої техніки та особового складу під час штурму.

Нагадаємо, 20 січня аналітики DeepState повдіомили, що ЗС РФ продовжують просуватись у місті Покровськ Донецької області.

Фокус також писав про те, що що у Покровську тривають вуличні бої, і українські військові здобувають у них перевагу.