"Войну мы проиграли": СМИ узнали, как "элиты" в РФ восприняли отступление из Херсона

Многие бизнесмены и чиновники считают бегство российских военных на юге Украины позором и следствием бардака в Кремле. Недовольство увеличивается, но желающих сопротивляться режиму Владимира Путина нет, отмечают журналисты.

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Бегство российских оккупантов из Херсона весьма болезненно восприняли "российские элиты". Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле и бизнес-кругах.

"Пошло понимание — настоящую войну мы проиграли. Люди начинают думать, как жить дальше, какое место в будущем хотели бы занять, какую ставку сделать, на чем играть", — говорит собеседник, близкий к предпринимателям из орбиты президента РФ Владимира Путина.

По его мнению, возможны реваншистские настроения и запрос на нормализацию ситуации. Политический блок Кремля настроен оптимистичнее — там надеются на распад коалиции Запада по поддержке Украины из-за высоких цен на энергоносители.

Москва надеется на резкое изменение политической ситуации в Украине и отставку ее президента Владимира Зеленского, но на чем основаны такие предположения, источники "Медузы" не уточнили.

В Кремле верят, что через несколько месяцев ВС РФ станут боеспособнее после объявленной Путиным мобилизации и смогут переломить ситуацию на фронте.

Отступление армии РФ из Херсона — оценка россиян

Собеседники "Медузы" в администрации президента России говорят, что большинство россиян равнодушно относятся к отступлению захватчиков из Херсона.

"Общество почти не замечает этого, это ему не интересно. "Присоединение" Херсона не успели продвинуть в пропаганде, это перекрыли мобилизацией. Сначала думали, что это плохо, а теперь, получается, несчастье помогло", — заметили в Кремле.

Независимые социологи подтверждают эти доводы.

[ + – ] Почти треть россиян поддерживает вывод войск из Херсона

Региональные высокопоставленные чиновники не верят в способность Москвы переломить ход войны в Украине. Один из источников говорит, что его регион очень далеко от Херсона и в нем люди "живут своей жизнью".

"Случившееся в Херсоне воспринимается как позор и следствие бардака в государстве, вроде бы и подозревали о нем, но не до такой степени", — комментирует собеседник в одном из региональных отделений партии "Единая Россия".

Многие представители власти на местах говорят об "ощущении чужой войны".

"Раньше "спецоперация" была фоном, который, может быть, даже вызывал повод для гордости. Особенно если ты ничем, кроме официальной информации, не интересовался. После мобилизации — это часть жизни, но тебя об этих решениях никто не спросил. Это там наверху воюют (да еще и без успехов), а влияет на нас", — отметил источник.

В России появилась "партия молчания"

Упаднические настроения проникают в Кремль и правительство России. Источники признают полную закрытость высших эшелонов власти РФ из-за постоянных военных неудач.

"Нас ни во что не посвящают, многое узнаем из новостей, причем украинских и западных. Выглядит так, что постоянно идем на уступки и еще пытаемся это скрыть и спрятать", — объяснил близкий к правительству источник "Медузы".

По данным издания, высшие чиновники РФ формируют "партию молчания". Ее представители исправно выполняют поручения высшего руководства по войне, но не пиарятся на открытых милитаристских заявлениях.

Собеседники считают, что к этой партии относятся премьер-министр РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. Все же, несмотря на недовольство, бизнес и политические элиты не хотят сопротивляться режиму Путина.

[ + – ] В "партию молчания" входит премьер-министр России Михаил Мишустин Фото: скриншот

"Просто хочется, чтобы все это скорее закончилось", — заявил один из чиновников.

Отметим, что британская разведка допускает переброску части военных сил РФ из Херсона к городу Бахмут в Донецкой области. По данным восточной группировки ВСУ, захватчики могли собрать на востоке Украины до 130 тысяч солдат.

ВС РФ продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты в Бериславском районе Херсонской области. Местным жителям пока не рекомендуют возвращаться в регион.

Пентагон считает освобождение Херсона "значительным достижением" ВСУ. После ухода военные РФ начали сооружать линии обороны вдоль восточного побережья Днепра.