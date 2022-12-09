"Думал, что ук***ы": стрелявший в полицейских РФ дезертир оказался "вагнеровцем" (видео)

Мужчина заявил, что воевал в Украине, но отстал от группы своих сослуживцев и якобы не понял, что перешел границу и оказался в России. Он признался, что хотел убить украинцев, которыми оказались полицейские в гражданском.

Related video

Мужчина, которого подозревают в обстреле полицейских в российском городе Новошахтинск Ростовской области, заявил, что перепутал правоохранителей с украинцами. Он признался, что служил в российском негосударственном военном формировании "группа Вагнера". Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Имя мужчины Павел Николенко, ему 38 лет. По информации Telegram-канала BAZA, он отправился на войну в Украине после того, как его завербовали в "группу Вагнера".

Николенко рассказал журналистам, что якобы не сбегал с фронта, а не понял, что перешел границу и оказался в России. По его словам, он отстал от группы своих сослуживцев и несколько дней ходил по неизвестной местности. Когда он увидел российских полицейских в гражданской форме, то подумал, что перед ним украинцы и открыл по ним огонь.

Павел Николенко был арестован на два месяца. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконный оборот оружия.

Напомним, 6 декабря сообщалось, что в Ростовской области дезертир ранил из пулемета двух полицейских и убежал. Тогда российские правоохранители рассказали, что мужчина прибыл из Украины. В регионе был введен план "Сирена".

8 декабря в Генштабе рассказали, что в Донецкой области из армии РФ дезертировали 20 вооруженных заключенных. По данным украинского командования, троих сбежавших заключенных россияне уже ликвидировали. Дезертиров продолжают искать.