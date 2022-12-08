"Бей своих": в Донецкой области из армии РФ дезертировали 20 вооруженных зэков, — Генштаб ВСУ

По данным украинского командования, троих сбежавших заключенных россияне уже ликвидировали. Дезертиров продолжают искать.

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В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области из ВС РФ дезертировало около 20 ранее завербованных заключенных с оружием. Об этом сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Как уточняется, российские арестанты сбежали во время транспортировки одного из подразделений на боевые позиции.

Оккупанты сразу же организовали розыскные мероприятия. Троих дезертиров россияне уже ликвидировали, поиск остальных вооруженных беглецов еще продолжается.

"Как говорится, бей своих, чтобы чужие боялись", — иронизирует пресс-служба украинского Генштаба.

"Мобилизация" в Запорожской области

Оккупанты на захваченной территории Запорожской области планируют мобилизовать местных жителей, также рассказывают в Генштабе.

Так, в Мелитополе начали выдавать повестки мужчинам призывного возраста. Россияне обязуют их прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 8 декабря, в Белгородской области после обстрела начался сильный пожар. В сети появились кадры с густым задымлением в поселке Яковлево. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи.

Ранее Фокус писал о том, что президент РФ Владимир Путин потребовал от Украины репарации за "ущерб Донбассу". По подсчетам главы Кремля, сумма "ущерба" составляет 1 трлн 321 млрд рублей.