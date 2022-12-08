"Бий своїх": у Донецькій області з армії РФ дезертували 20 озброєних зеків, — Генштаб ЗСУ

За даними українського командування, трьох в'язнів, які втекли, росіяни вже ліквідували. Дезертирів продовжують шукати.

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В окупованому місті Ясинувата Донецької області із ЗС РФ дезертувало майже 20 раніше завербованих ув'язнених зі зброєю. Про це повідомляється у зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як уточнюється, російські арештанти втекли під час транспортування одного із підрозділів на бойові позиції.

Окупанти одразу ж організували розшукові заходи. Трьох дезертирів росіяни вже ліквідували, пошук решти озброєних втікачів ще триває.

"Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялися", — іронізує пресслужба українського Генштабу.

"Мобілізація" у Запорізькій області

Окупанти на захопленій території Запорізької області планують мобілізувати місцевих мешканців, також розповідають у Генштабі.

Так, у Мелітополі почали видавати повістки чоловікам призовного віку. Росіяни зобов'язують їх прибути до військового комісаріату найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, у Бєлгородській області після обстрілу почалася сильна пожежа. У мережі з'явилися кадри із густим задимленням у селищі Яковлево. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі.

Раніше Фокус писав про те, що президент РФ Володимир Путін вимагав від України репарації за "збитки Донбасу". За підрахунками глави Кремля, сума "збитків" складає 1 трлн 321 млрд рублів.