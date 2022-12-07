"Зайвим не буде": Путін вимагав від України репарації за "збитки Донбасу"

За підрахунками російського диктатора, сума "збитків" складає 1 трлн 321 млрд рублів. Путін вважає, що Київ має виплатити репарації і за інші анексовані українські території.

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Президент Росії Володимир Путін очікує від України "відшкодування збитків" за власне вторгнення. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Глава Кремля заявив, що виплата репарацій з боку Києва за "завдання збитків" Донбасу й іншим анексованим територіям України "зайвим не буде".

За його підрахунками, ця "шкода" становить 1 трильйон 321 мільярд рублів.

Крім того, він повідомив, що незабаром буде представлено програму з відновлення зруйнованого житла на Донбасі. Путін також стверджує, що відновлення Маріуполя нібито відбувається швидкими темпами.

Нагадаємо, 7 грудня Володимир Путін також заявив, що воєнні дії в Україні можуть стати тривалим процесом. Він звинуватив українську владу на початку війни у 2014 році та додав, що "значним результатом" вторгнення є анексія українських територій і люди, які "живуть тепер із нами".

Крім того, російський диктатор стверджує, що загроза ядерної війни наростає. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю для самозахисту, а також для захисту союзників, під якими Путін мав на увазі фейкові "ДНР" та "ЛНР".