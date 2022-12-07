"Лишним не будет": Путин потребовал от Украины репарации за "ущерб Донбассу"

По подсчетам российского диктатора, сумма "ущерба" составляет 1 трлн 321 млрд рублей. Путин считает, что Киев должен выплатить репарации и за другие аннексированные украинские территории.

Related video

Президент России Владимир Путин ожидает от Украины "возмещение ущерба" за собственное вторжение. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

Глава Кремля заявил, что выплата репараций со стороны Киева за "нанесение ущерба" Донбассу и другим аннексированным территориям Украины "лишним не будет".

По его подсчетам, этот "ущерб" составляет 1 триллион 321 миллиард рублей.

Кроме того, он сообщил, что в скором времени будет представлена программа по восстановлению разрушенного жилья на Донбассе. Путин также утверждает, что восстановление Мариуполя якобы происходит быстрыми темпами.

Напомним, 7 декабря Владимир Путин также заявил, что военные действия в Украине могут стать длительным процессом. Он обвинил украинские власти в начале войны в 2014 году и добавил, что "значимым результатом" вторжения является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".

Кроме того, российский диктатор утверждает, что угроза ядерной войны нарастает. По его словам, РФ может применить ядерное оружие для самозащиты, а также для защиты союзников, под которыми Путин подразумевал фэйковые "ДНР" и "ЛНР".