"Думав, що ук***и": дезертир, який стріляв у поліцейських РФ, виявився "вагнерівцем" (відео)

Чоловік заявив, що воював в Україні, але відстав від групи своїх товаришів зі служби та нібито не зрозумів, що перейшов кордон і опинився в Росії. Він зізнався, що хотів убити українців, якими виявились поліцейські в цивільному.

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Чоловік, якого підозрюють в обстрілі поліцейських у російському місті Новошахтинськ Ростовської області, заявив, що переплутав правоохоронців із українцями. Він зізнався, що служив у російському недержавному військовому формуванні "група Вагнера". Про це повідомляє видання "РІА Новини".

Ім'я чоловіка — Павло Ніколенко, йому 38 років. За інформацією Telegram-каналу BAZA, він вирушив на війну в Україні після того, як його завербували до "групи Вагнера".

Ніколенко розповів журналістам, що нібито не втікав із фронту, а не зрозумів, що перейшов кордон і опинився в Росії. За його словами, він відстав від групи своїх товаришів зі служби та кілька днів ходив невідомою місцевістю. Коли він побачив російських поліцейських у цивільній формі, то подумав, що перед ним українці, та відкрив по них вогонь.

Павла Ніколенка заарештували на два місяці. Проти нього порушили кримінальну справу за двома статтями — зазіхання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконний обіг зброї.

Нагадаємо, 6 грудня повідомлялося, що в Ростовській області дезертир поранив із кулемета двох поліцейських і втік. Тоді російські правоохоронці розповіли, що чоловік прибув із України. У регіоні було запроваджено план "Сирена".

8 грудня в Генштабі розповіли, що на Донеччині з армії РФ дезертували 20 озброєних ув'язнених. За даними українського командування, трьох в'язнів, які втекли, росіяни вже ліквідували. Дезертирів продовжують шукати.