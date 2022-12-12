"До перемоги точно": Зеленський розповів, як довго має намір бути президентом України

Президент України відмовився говорити про те, коли саме в країні закінчиться війна та чи йтиме він на другий термін. Проте Зеленський зізнався, що планує поїздку на море.

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Володимир Зеленський поки не впевнений, чи хоче він знову обійняти посаду глави держави після перемоги над РФ, зате поділився з журналістами побутовими планами на мирне життя. Про це президент України розповів у шоу "Мій наступний гість не потребує представлення", яке вийшло на Netflix 12 грудня.

За словами Зеленського, він поки що навіть не замислюється над тим, чи буде він президентом України після перемоги українських військових у війні з Росією.

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там... Навіть не думаю. Не готовий", — сказав лідер України.

Також Володимир Зеленський відмовився називати терміни, коли закінчиться війна в Україні.

"Ніхто вам не скаже, скільки (війна, ред.) триватиме. Я відповідальна людина, і я розумію, що це означає для людей — почути, коли закінчиться війна. Я не граюся з такими речами", — відповів Зеленський.

Він також підкреслив, що війна закінчиться тоді, коли всю територію нашої країни буде деокуповано.

Проте президент поділився побутовими планами на життя в мирній Україні.

"Дуже хочеться просто на море (коли ми вже перемогли) випити пива. Дуже хочу!" — сказав Зеленський.

Для шоу "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом президент України знявся в Києві ще в жовтні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про те, що російський президент не використає ядерну зброю. За словами президента України, Володимир Путін дуже любить життя та не піде на такі ризики.

Фокус також писав про те, що Politico назвало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи 2022 року. За оцінками журналістів, європейські лідери захоплюються президентом України та хочуть наслідувати його.