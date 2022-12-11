В МИД Великобритании предостерегли Украину от переговоров с Россией

Переговорный процесс, как считает глава ведомства Джеймс Клеверли, должен проходить на условиях украинской стороны и не служить для Кремля поводом для перевооружения.

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Любые переговоры с Российской Федерацией должны проходить только на условиях Украины и не могут служить прикрытием для перевооружения российских военных. Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

"Любые переговоры должны быть реальными, они должны быть содержательными, они не могут быть просто фиговым листком для перевооружения России и дальнейшей вербовки солдат", — сказал Клеверли.

Он добавил, что позиция Великобритании остается неизменной: любые мирные переговоры должны состояться лучше раньше, чем позже. Но они обязательно должны проходить на тех условиях, о которых заявит украинская сторона.

Джеймс Клеверли также добавил, что не видит никаких признаков того, что Москва добросовестно пойдет на переговоры.

"На самом деле я не вижу ничего, что исходило бы от российской стороны, что вселяло бы в меня уверенность в том, что Владимир Путин добросовестно вступает в эти переговоры", — резюмировал глава МИД Великобритании.

Напомним, несколько раньше президент США Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным. Переговорный процесс может быть возобновлен, если глава Кремля будет искать способ завершения полномасштабной войны в Украине.

Фокус также писал, что президент Владимир Зеленский назвал два условия прекращения полномасштабной войны в Украине. Глава государства утверждает, что конфликт может завершиться победой ВСУ или если Россия захочет прекратить вести боевые действия.