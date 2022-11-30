Война в Украине может завершиться в двух случаях, — Зеленский

Полномасштабный конфликт, по словам президента, может перейти на другие континенты, если Украина проиграет битву России.

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Завершение полномасштабной войны в Украине возможно при двух условиях. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в ходе саммита NYT DealBook.

По его словам, полномасштабная война в Украине завершится победой украинских Вооруженных сил или в случае, если Россия захочет прекратить вооруженный конфликт. В этом контексте Зеленский отметил важность поддержки Киева западными союзниками.

"Закончится тогда, когда мы победим или когда этого захочет Российская Федерация. Может случиться, что Россия захочет только тогда, когда будет чувствовать, что она слабая, что находится в изоляции и у нее нет партнеров", — продолжил глава государства, выступая в ходе саммита NYT DealBook.

Комментируя предоставление Киеву военной и финансовой помощи, Владимир Зеленский призвал западных союзников не повторять пропагандистские нарративы Кремля, который пытается перевести все объемы поддержки в денежный эквивалент. Помимо этого, как считает глава государства, полномасштабную войну в Украине не нужно сравнивать с конфликтами в других странах, поскольку "цена вторжения" исчисляется, в первую очередь, жизнями украинцев.

"Если Украина не выдержит — война расползется на другие территории и, может быть, даже на другие континенты", — резюмировал Зеленский во время своего выступления.

Отметим, что во время саммита NYT DealBook Владимир Зеленский обратился к американскому миллиардеру Илону Маску. В частности, глава государства предложил бизнесмену приехать в Украину, чтобы лично увидеть масштабы разрушений от полномасштабного вторжения ВС РФ.

Также Владимир Зеленский комментировал восстановление разрушенной инфраструктуры Украины после вторжения и обстрелов ВС РФ. По словам президента, на послевоенную "реанимацию" государства может потребоваться более $1 триллиона, и уже несколько ведущих стран мира изъявили желание взять "шефство" над пострадавшими регионами.