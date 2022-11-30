Війна в Україні може завершитися у двох випадках, — Зеленський

Повномасштабний конфлікт може перейти на інші континенти, якщо Україна програє битву Росії.

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Завершення повномасштабної війни в Україні можливе за двох умов. Про це заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті NYT DealBook.

За його словами, повномасштабна війна в Україні завершиться перемогою українських Збройних сил або у випадку, якщо Росія захоче припинити збройний конфлікт. У цьому контексті Зеленський наголосив на важливості підтримки Києва західними союзниками.

"Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може статися, що Росія захоче лише тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, що перебуває в ізоляції і не має партнерів", — продовжив глава держави, виступаючи під час саміту NYT DealBook.

Коментуючи надання Києву військової і фінансової допомоги, Володимир Зеленський закликав західних союзників не повторювати пропагандистські наративи Кремля, який намагається перевести всі обсяги підтримки у грошовий еквівалент. Крім цього, як вважає глава держави, повномасштабну війну в Україні не потрібно порівнювати з конфліктами в інших країнах, оскільки "ціна вторгнення" вираховується насамперед життями українців.

"Якщо Україна не витримає — війна розповзеться на інші території і, можливо, навіть на інші континенти", — резюмував Зеленський під час свого виступу.

Зазначимо, що під час саміту NYT DealBook Володимир Зеленський звернувся до американського мільярдера Ілона Маска. Зокрема, глава держави запропонував бізнесменові приїхати в Україну, щоб особисто побачити масштаби руйнувань повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Також Володимир Зеленський коментував відновлення зруйнованої інфраструктури України після вторгнення та обстрілу ЗС РФ. За словами президента, на післявоєнну "реанімацію" держави може знадобитися понад $1 трильйон, і вже кілька провідних країн світу проявили бажання взяти "шефство" над постраждалими регіонами.