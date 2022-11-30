"Побачите, що зробила Росія": Зеленський запросив Маска в Україну

Американському бізнесменові буде легше зрозуміти ситуацію після побачених руйнувань. Глава держави сподівається, що Ілон Маск не пропонуватиме мир з агресором за рахунок поступок українських територій.

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Президент Володимир Зеленський запросив американського мільярдера Ілона Маска в Україну, щоб він побачив масштаби руйнувань від війни з Росією. Про це пише американська газета The New York Times із посиланням на онлайн-виступ глави держави на саміті DealBook у Нью-Йорку.

"Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї та пропонувати мир з агресором за рахунок поступок українських територій", — наголосив Зеленський.

[ + – ] Саміт DealBook проходить щорічно

"Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну. Ви все побачите на власні очі. Після цього ви розкажете, як і коли ми можемо закінчити війну і хто її почав", — цитує Зеленського видання.

Чи застосує Путін ядерну зброю — думка Зеленського

Виступаючи на саміті, президент України визнав, що для нього ризик застосування військовим командуванням Росії ядерної зброї — це не найбільший страх. І так само мають думати на Заході, переконаний він.

"Я не думаю, що він застосує ядерну зброю. Це моя думка", — сказав Зеленський.

Українські західні союзники, на його думку, мають найбільше турбуватися через військові амбіції президента Росії Володимира Путіна щодо захоплення чужих територій.

Якщо окупанти завоюють частину України, наступними можуть бути сусідні країни, попередив він на саміті.

Саміт DealBook проходить щороку. Журналісти називають подію насиченим днем дискусій на високому рівні з лідерами зі світу політики, бізнесу та культури.

Цьогоріч високопоставленими гостями саміту стали генеральний директор Amazon Енді Джассі, міністриня фінансів США Джанет Єллен, директор Meta Марк Цукерберг і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Що Ілон Маск говорив про війну в Україні?

Нагадаємо, що директор компаній Tesla і Space X озвучив у жовтні низку провокаційних заяв про повномасштабну війну Росії та України.

Він повторив російський наратив про передавання Криму Україні внаслідок "помилки Хрущова". Бізнесмен упевнений, що півострів має "формально бути частиною РФ". Деякі українські блогери назвали Маска "розчаруванням року".

Маск організовував опитування серед користувачів Twitter із приводу територіальної належності тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Також він порівнював кількість населення в Росії та Україні. На основі цього зробив висновок про малоймовірну перемогу Києва у війні. "Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру", — писав Маск.