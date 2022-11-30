"Увидите, что сделала Россия": Зеленский пригласил Маска в Украину

Американскому бизнесмену будет легче понять ситуацию после увиденных разрушений. Глава государства надеется, что Илон Маск не станет предлагать мир с агрессором за счет уступок украинских территорий.

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Президент Владимир Зеленский пригласил американского миллиардера Илона Маска в Украину, чтобы он увидел масштабы разрушений от войны с Россией. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на онлайн-выступление главы государства на саммите DealBook в Нью-Йорке.

"Такой визит мог бы помочь бизнесмену понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней и предлагать мир с агрессором за счет уступок украинских территорий", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] Саммит DealBook проходит ежегодно

"Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину. Вы все увидите своими глазами. После этого вы расскажете, как и когда мы можем закончить войну и кто ее начал", – цитирует Зеленского издание.

Применит ли Путин ядерное оружие — мнение Зеленского

Выступая на саммите, президент Украины признал, что для него риск применения военным командованием России ядерного оружия — это не самый большой страх. И так же должны мыслить на Западе, убежден он.

"Я не думаю, что он применит ядерное оружие. Это мое мнение", — сказал Зеленский.

Украинские западные союзники, по его мнению, должны больше всего беспокоиться из-за военных амбиций президента России Владимира Путина по захвату чужих территорий.

Если оккупанты завоюют часть Украины, следующими могут быть соседние страны, предупредил он собравшихся на саммите.

Саммит DealBook проходит ежегодно. Журналисты называют событие насыщенным днем дискуссий на высоком уровне с лидерами из мира политики, бизнеса и культуры.

В этом году высокопоставленными гостями саммита стали генеральный директор Amazon Энди Джасси, министр финансов США Джанет Йеллен, директор Meta Марк Цукерберг и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Что Илон Маск говорил о войне в Украине?

Напомним, что директор компаний Tesla и Space X озвучил в октябре ряд провокационных заявлений о полномасштабной войне России и Украины.

Он повторил российский нарратив о передаче Крыма Украине в результате "ошибки Хрущева". Бизнесмен уверен, что полуостров должен "формально быть частью РФ". Некоторые украинские блогеры назвали Маска "разочарованием года".

Маск организовывал опрос среди пользователей Twitter по поводу территориальной принадлежности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также он сравнивал количество населения в России и в Украине. На основе этого сделал вывод о маловероятной победе Киева в войне. "Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира", — писал Маск.