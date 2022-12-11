У МЗС Великобританії застерегли Україну від переговорів із Росією

Переговорний процес, як вважає голова відомства Джеймс Клеверлі, має відбуватися на умовах української сторони та не служити для Кремля приводом для переозброєння.

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Будь-які переговори з Російською Федерацією мають відбуватися лише на умовах України і не можуть бути прикриттям для переозброєння російських військових. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

"Будь-які переговори мають бути реальними, вони мають бути змістовними, вони не можуть бути просто фіговим листком для переозброєння Росії та подальшого вербування солдатів", — сказав Клеверлі.

Він додав, що позиція Великобританії залишається незмінною: будь-які мирні переговори мають відбутися краще раніше ніж пізніше. Але вони обов'язково мають проходити за тих умов, про які заявить українська сторона.

Джеймс Клеверлі також додав, що не бачить жодних ознак того, що Москва сумлінно піде на переговори.

"Насправді я не бачу нічого, що б виходило від російської сторони, що вселяло б у мене впевненість у тому, що Володимир Путін сумлінно вступає в ці переговори", — резюмував глава МЗС Великобританії.

Нагадаємо, дещо раніше президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним. Переговорний процес може бути відновлений, якщо глава Кремля шукатиме способу завершення повномасштабної війни в Україні.

Фокус також писав, що президент Володимир Зеленський назвав дві умови припинення повномасштабної війни в Україні. Глава держави стверджує, що конфлікт може завершитися перемогою ЗСУ, або якщо Росія захоче припинити вести бойові дії.