Байден заявив про готовність вести переговори з Путіним: названо головну умову (відео)

Переговорний процес може бути відновлений, якщо глава Кремля шукатиме способу завершення повномасштабної війни в Україні.

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Президент США Джо Байден готовий до проведення переговорів із російським лідером Володимиром Путіним, але за однієї умови. Про це глава Білого дому повідомив під час спільної пресконференції із французьким президентом Емманюелем Макроном.

Зокрема, пряму промову Джо Байдена щодо можливих переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним процитував журналіст адміністрації Ілай Стоколс.

За словами американського лідера, поновлення переговорного процесу може статися за умови, якщо Кремль шукатиме спосіб завершення повномасштабної війни в Україні.

"Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо, справді, у нього є зацікавленість — якщо він шукає спосіб закінчити війну. Поки він цього не зробив. Думка про те, що Путін колись зможе перемогти Україну, просто неймовірна. Він просто прорахувався у всіх пунктах. Питання в тому, як йому вибратися із ситуації, в яку він потрапив?" — продовжив Байден під час пресконференції.

Глава Білого дому також наголосив, що можливі переговори з Володимиром Путіним відбуватимуться лише за згодою союзників Вашингтона щодо Північноатлантичного Альянсу.

У спільній заяві президентів США та Франції сказано, що Вашингтон та Париж засуджують незаконну агресивну війну Росії проти України, а також називають воєнними злочинами навмисні атаки по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури. Під час пресконференції Байден та Макрон запевнили, що союзники продовжать надавати Києву військову, економічну та гуманітарну допомогу.

[ + – ] Президент США Джо Байден допустив проведення переговорів із Володимиром Путіним

Декількома годинами раніше можливе проведення переговорів з Росією коментували в Офісі президента. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, росЗМІ визнали поразку своїх військ на передовій та почали закликати до відновлення переговорного процесу із припиненням вогню.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський назвав дві умови припинення повномасштабної війни в Україні. Глава держави стверджує, що конфлікт може завершитися перемогою ЗСУ або якщо Росія захоче припинити вести бойові дії.