Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным: названо главное условие (видео)

Переговорный процесс может быть возобновлен, если глава Кремля будет искать способ завершения полномасштабной войны в Украине.

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Президент США Джо Байден готов к проведению переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, но при одном условии. Об этом глава Белого дома сообщил в ходе совместной пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном.

В частности, прямую речь Джо Байдена о возможных переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным процитировал журналист администрации Илай Стоколс.

По словам американского лидера, возобновление переговорного процесса может произойти при условии, если Кремль будет искать способ завершения полномасштабной войны в Украине.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если, действительно, в нем есть заинтересованность — если он ищет способ закончить войну. Пока он этого не сделал. Мысль о том, что Путин когда-либо сможет победить Украину, просто невообразима. Он просто просчитался по всем пунктам. Вопрос в том, как ему выбраться из ситуации, в которую он попал?", — продолжил Байден в ходе пресс-конференции.

Глава Белого дома также подчеркнул, что возможные переговоры с Владимиром Путиным будут проходить только с согласия союзников Вашингтона по Североатлантическому Альянсу.

В совместном заявлении президентов США и Франции сказано, что Вашингтон и Париж осуждают незаконную агрессивную войну России против Украины, а также называют военными преступлениями преднамеренные атаки по объектам гражданской и критической инфраструктуры. Во время пресс-конференции Байден и Макрон заверили, что союзники продолжат оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь.

[ + – ] Президент США Джо Байден допустил проведение переговоров с Владимиром Путиным

Несколькими часами ранее возможное проведение переговоров с Россией комментировали в Офисе президента. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, росСМИ признали поражение своих войск на передовой и начали призывать к возобновлению переговорного процесса с прекращением огня.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал два условия прекращения полномасштабной войны в Украине. Глава государства утверждает, что конфликт может завершиться победой ВСУ или если Россия захочет прекратить вести боевые действия.