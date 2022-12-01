Пропагандисты РФ признали поражение оккупантов на фронте и призывают к переговорам, — ОП

В течение нескольких месяцев, по словам советника главы ОП, кардинально изменилась повестка росСМИ — от "Киев захватим за 2-3 дня" до "как избежать военного трибунала для Кремля".

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Российские пропагандисты осознали, что массированные ракетные удары ВС РФ не вынудят Украину пойти на капитуляцию и призывают возобновить переговоры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В частности, он решил проанализировать недавние месседжи, которые в прямых эфирах и соцсетях озвучивали главные российские пропагандисты. По словам Подоляка, росСМИ осознали, что массированные ракетные удары ВС РФ не вынудят Украину пойти на капитуляцию для прекращения полномасштабной войны.

Более того, как отметил советник главы ОП, в течение нескольких месяцев кардинально изменилась повестка российских пропагандистов — от "Киев захватим за 2-3 дня" до "как избежать военного трибунала для Кремля".

Осознавая свое поражение на поле боя, как утверждает Подоляк, Кремль пытается вымолить проведение переговоров с прекращением огня на передовой, что позволит Москве получить оперативную паузу для восстановления армии и зафиксировать свое присутствие на оккупированных территориях

"Должен огорчить всех обеспокоенных, временно засевших в московских ресторанах. Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке — переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников. Скоро", — резюмировал Подоляк в своем Telegram-канале.

Отметим, что в октябре Михаил Подоляк раскритиковал инициативу некоторых западных политиков, которые настаивают на дипломатическом урегулировании войны. По словам советника главы ОП, переговоры в подобном формате будут означать капитуляцию Украины в войне с Россией.

Также Михаил Подоляк называл условия для проведения переговоров с Россией. Советник главы ОП утверждал, что Украина будет готова к возобновлению мирного диалога в случае освобождения Луганска или Донецка.