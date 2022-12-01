Пропагандисти РФ визнали поразку окупантів на фронті й закликають до переговорів, — ОП

Протягом кількох місяців, за словами радника голови ОП, кардинально змінився порядок денний росЗМІ — від "Київ захопимо за 2-3 дні" до "як уникнути військового трибуналу для Кремля".

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Російські пропагандисти усвідомили, що масовані ракетні удари ЗС РФ не змусять Україну піти на капітуляцію та закликають відновити переговори. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Зокрема, він вирішив проаналізувати нещодавні меседжі, які в прямих ефірах і соцмережах озвучували головні російські пропагандисти. За словами Подоляка, росЗМІ усвідомили, що масовані ракетні удари ЗС РФ не змусять Україну піти на капітуляцію для припинення повномасштабної війни.

Крім того, як зазначив радник голови ОП, протягом кількох місяців кардинально змінився порядок денний російських пропагандистів — від "Київ захопимо за 2-3 дні" до "як уникнути військового трибуналу для Кремля".

Усвідомлюючи свою поразку на полі бою, як стверджує Подоляк, Кремль намагається вимолити проведення переговорів із припиненням вогню на передовій, що дозволить Москві отримати оперативну паузу для відновлення армії та зафіксувати свою присутність на окупованих територіях.

"Має засмутити всіх стурбованих, які тимчасово засіли в московських ресторанах. Єдині переговори, до яких слід готуватися російській політичній верхівці, — переговори зі спеціальним прокурором про можливість покращення умов тримання під вартою в обмін на сприяння слідству та свідчення проти соратників. Незабаром", — резюмував Подоляк у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що в жовтні Михайло Подоляк розкритикував ініціативу деяких західних політиків, які наполягають на дипломатичному врегулюванні війни. За словами радника глави ОП, переговори в подібному форматі означатимуть капітуляцію України у війні з Росією.

Також Михайло Подоляк називав умови для проведення переговорів із Росією. Радник глави ОП стверджував, що Україна буде готова до поновлення мирного діалогу в разі звільнення Луганська чи Донецька.