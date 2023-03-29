"Позитивна динаміка": Путін заявив, що росіяни за рік війни почали жити довше (відео)

За словами Путіна, близько 3,6 млн. громадян РФ "вийшли з бідності", а тривалість життя становить приблизно 72,8 роки.

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Президент РФ Володимир Путін звернувся до російського уряду. Він заявив, що росіяни у РФ стали жити довше на 2,7%. Про це повідомляє Zvezdanews.

"За даними Росстату тривалість життя в Росії за минулий рік зросла на 2,7%. Зараз вона становить 72, 8 роки", — сказав глава Кремля.

Крім того, Путін сказав, що у Росії нібито продовжує знижуватися рівень смертності. На його думку, необхідно підтримати поточні тенденції у демографії, це найважливіше завдання "для всіх".

Володимир Путін про тривалість життя росіян

Путін розповів про економіку Росії

Також, як повідомляється, президент РФ сказав уряду, що економіка країни демонструє "позитивну динаміку" шляхом збільшення внутрішнього попиту. Крім того, Росія нібито продовжує нарощувати рівень торгівлі з основними закордонними партнерами, але обмежуватись лише цим не варто.

Однак Путін визнав, що динаміка обробної промисловості РФ нижча за рівень 2022 року. Він закликав відновити автомобільну промисловість та лісопромисловий комплекс.

За словами глави Кремля, рівень безробіття в Росії нібито на рекордно низькому рівні, а інфляція знижуватиметься. Він сказав, що близько 3,6 млн громадян РФ "вийшли з бідності".

Крім того, як повідомляють російські ЗМІ, Путін під час звернення сказав, що його головною метою є нібито підвищення доходів росіян та рівня життя у Російській Федерації.

"Ключовий індикатор розвитку економіки — динаміка доходів громадян", — сказав Путін.

Статистика втрат армії РФ в Україні

Згідно з даними від Генштабу ЗСУ, ЗС РФ втратила в Україні 172, 340 осіб. Лише за 28 березня було ліквідовано 610 російських окупантів.

ЗСУ за минулу добу ліквідували 610 російських солдатів

Раніше журналісти WSJ заявили, що економіка РФ продовжує розвалюватися, а вплив Китаю зростає. Міжнародні санкції, як мовиться в матеріалі, завдають сильних втрат за доходами РФ, а план Володимира Путіна утримати європейських клієнтів увінчався провалом.

Аналітики з ISW зазначили, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може балотуватися у президенти Росії на виборах у 2024 році. Експерти вказали на те, що засновник ПВК "Вагнер" проводить паралелі між собою та Володимиром Путіним, а також часто критикує російський уряд, що може говорити про його політичні амбіції.