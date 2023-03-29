Пригожин може балотуватися у президенти Росії на виборах у 2024 році, — ISW

Американські аналітики вказали на те, що засновник ПВК "Вагнер" проводить паралелі між собою та Володимиром Путіним, а також часто критикує російський уряд, що може говорити про його політичні амбіції.

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Російський підприємець та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може використати свій нинішній вплив для того, щоб взяти участь у президентських виборах у 2024 році. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни від 28 березня.

Американські аналітики зазначили, що в інтерв'ю російським державним ЗМІ 14 березня Пригожин наслідував манеру публічних виступів нинішнього президента РФ Володимира Путіна.

На думку експертів, таким чином бізнесмен хотів або висміяти російського лідера, або натякнути на те, що він може стати президентом Росії. У тому ж інтерв'ю Пригожин вкотре розкритикував Міністерство оборони РФ, звинувативши найвище командування у навмисному позбавленні "вагнерівців" артилерійських снарядів.

"Пригожин може спробувати пародіювати кінематографічний стиль Путіна в рамках ширшої тролінгової кампанії з метою нападок на Кремль або провести неявні паралелі між Пригожиним та кабінетом президента Росії", — йдеться у звіті.

Аналітики вказали на те, що 11 березня Євген Пригожин саркастично заявив, що має намір балотуватися у президенти Російської Федерації у 2024 році. Крім того, підприємець часто критикує нинішній російський уряд, звинувачуючи деяких чиновників у зраді.

Пригожин також поставив під сумнів заяву Путіна про те, що російські війська нібито воюють із НАТО. Він також сказав, що не впевнений у цілях "денацифікації", оскільки не знає, чи дійсно в Україні живуть нацисти.

"Нещодавня поведінка Пригожина — незалежно від його намірів — просуває в російському суспільстві наратив про те, що у Пригожина великі політичні устремління в Росії", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що 19 березня журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив виданню Forbes, що Євген Пригожин мріє отримати реальні владні повноваження і стати щонайменше головою штабу.

Ще ми писали про те, що згідно зі звітом ISW від 16 березня, Євген Пригожин міг придумати "змову Кремля" проти себе та ПВК "Вагнер" для того, щоб продемонструвати свою значущість у внутрішній політиці РФ.