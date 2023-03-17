"Показати свою значущість": Пригожин придумав "змову" Патрушева та Путіна проти себе, — ISW

Аналітики з'ясували, що "повар Путіна" сфабрикував інформацію, щоб звинуватити голову Ради безпеки РФ у невдачах ПВК "Вагнер" та можливих репресіях проти неї. Ймовірно він зробив новий крок для протистояння з військовим істеблішментом Росії.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, ймовірно, вигадав "змову Кремля" проти себе та своєї військової організації, щоб показати власну значущість на внутрішньополітичному рівні. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляється в їх матеріалі за 16 березня.

Пригожин заявив, що отримав запит від преси, який викриває змову, організовану президентом РФ Володимиром Путіним та секретарем Ради безпеки Миколою Патрушевим з метою підірвати та "нейтралізувати" ПВК "Вагнер".

16 березня його пресслужба опублікувала питання від "Незалежної газети", в якому журналісти нібито запитують, чи знав Пригожин про можливі дискусії між Путіним та Патрушевим щодо майбутнього "вагнерівців". У виданні заявили, що інформація про ці дискусії нещодавно поширилася російськими та українськими Telegram-каналами, і стверджується, що глава Радбезу РФ натякнув Путіну, що "через півтора-два місяці" від Вагнера "нічого не залишиться"

Згідно з нібито припущеннями Миколи Патрушева, після цього глава ПВК "Вагнер" спробує "об'єднати колишніх і решту активних вагнерівців під надуманим приводом", озброїти їх і "відправити на територію Росії, щоб для захоплення влади в прикордонних з Україною областях з можливим просуванням.

Проте аналітики із ISW зазначають, що не знайшли інформацію, яка підтверджує, що велися такі обговорення. Фахівці не зафіксували жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі з цього приводу.

"Відсутність зовнішнього підтвердження з цього приводу дозволяє припустити, що Пригожин сфабрикував передбачувану змову для проведення кількох інформаційних операцій від імені Вагнера та власної репутації", — йдеться у повідомленні.

В ISW припускають, що, схоже, Євген Пригожин створює інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева у невдачах ПВК "Вагнер" та можливих репресіях проти неї. Він представляє вигаданий сценарій, згідно з яким "вагнерівці" становлять пряму загрозу для Росії всередині країни. Ймовірно ці зусилля є наступною еволюцією кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту.

Нагадаємо, 13 березня розвідка Британії повідомляла, що ПВК "Вагнер" доведеться зменшити масштаби бойових дій в Україні через втрати. За інформацією фахівців, це пов'язано із забороною на вербування бойовиків у російських в'язницях.

Цього ж дня в ISW писали, що Євген Пригожин втратив схильність Володимира Путіна і може стати цапом-відбувайлом для Кремля. Аналітики припускають, що Міноборони РФ навмисно розміщує сили ПВК "Вагнер" у Бахмуті, адже військове керівництво має на меті послабити його засновника.