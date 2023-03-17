"Показать свою значимость": Пригожин придумал "заговор" Патрушева и Путина против себя, — ISW

Аналитики выяснили, что "повар Путина" сфабриковал информацию, чтобы обвинить главу Совбеза РФ в неудачах ЧВК "Вагнер" и возможных репрессиях против нее. Вероятно, он сделал новый шаг для противостояния с военным истеблишментом России.

Related video

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, придумал "заговор Кремля" против себя и своей военной организации, чтобы показать собственную значимость на внутреннеполитическом уровне. К такому выводу пришли аналитики из американского Института изучения войны (ISW), сообщается в их материале за 16 марта.

Пригожин заявил, что получил запрос от прессы, который разоблачает заговор, организованный президентом РФ Владимиром Путиным и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым с целью подорвать и "нейтрализовать" ЧВК "Вагнер".

16 марта его пресс-служба опубликовала вопрос от "Независимой газеты", в котором журналисты якобы спрашивают, знал ли Пригожин о предполагаемых дискуссиях между Путиным и Патрушевым относительно будущего "вагнеровцев". В издании заявили, что информация об этих дискуссиях недавно распространилась по российским и украинским Telegram-каналам, и утверждается, что глава Совбеза РФ намекнул Путину, что "через полтора-два месяца" от Вагнера "ничего не останется"

Согласно якобы предположениям Николая Патрушева, после этого глава ЧВК "Вагнер" попытается "объединить бывших и оставшихся активных вагнеровцев под надуманным предлогом", вооружить их и "отправить на территорию России, чтобы для захвата власти в приграничных с Украиной областях с возможным продвижением вглубь страны".

Однако аналитики из ISW отмечают, что не нашли информацию, которая подтверждает, что велись такие обсуждение. Специалисты не зафиксировали никаких спекуляций в российском информационном пространстве по этому поводу.

"Отсутствие внешнего подтверждения по этому поводу позволяет предположить, что Пригожин сфабриковал предполагаемый заговор для проведения нескольких информационных операций от имени Вагнера и собственной репутации", — сказано в сообщении.

В ISW предполагают, что, похоже, Евгений Пригожин создает информационные условия, чтобы обвинить Патрушева в неудачах ЧВК "Вагнер" и возможных репрессиях против нее. Он представляет вымышленный сценарий, согласно которому "вагнеровцы" представляют прямую угрозу для России внутри страны. Вероятно, эти усилия являются следующей эволюцией кампании Пригожина против российского военного истеблишмента.

Напомним, 13 марта разведка Британии сообщала, что ЧВК "Вагнер" придется уменьшить масштабы боевых действий в Украине из-за потерь. По информации специалистов, это связанно с запретом на вербовку боевиков в российских тюрьмах.

В этот же день в ISW писали, что Евгений Пригожин потерял склонность Владимира Путина и может стать козлом отпущения для Кремля. Аналитики предполагают, что Минобороны РФ намеренно размещает силы ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, ведь военное руководство имеет цель ослабить его основателя.