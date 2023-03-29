Пригожин может баллотироваться в президенты России на выборах в 2024 году, – ISW

Американские аналитики указали на то, что основатель ЧВК "Вагнер" проводит параллели между собой и Владимиром Путиным, а также часто критикует российское правительство, что может говорить о его политических амбициях.

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Российский предприниматель и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может использовать свое нынешнее влияние для того, чтобы участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны от 28 марта.

Американские аналитики отметили, что в интервью российским государственным СМИ 14 марта Пригожин наследовал манеру публичных выступлений нынешнего президента РФ Владимира Путина.

По мнению экспертов, таким образом бизнесмен хотел либо высмеять российского лидера, либо намекнуть на то, что он также может стать президентом России. В том же интервью Пригожин в очередной раз раскритиковал Министерство обороны РФ, обвинив высшее командование в намеренном лишении "вагнеровцев" артиллерийских снарядов.

"Пригожин может попытаться пародировать кинематографический стиль Путина в рамках более широкой троллинговой кампании с целью нападок на Кремль или провести неявные параллели между Пригожиным и кабинетом президента России", — говорится в отчете.

Аналитики указали на то, что 11 марта Евгений Пригожин саркастически заявил, что намерен баллотироваться в президенты Российской Федерации в 2024 году. Кроме того, предприниматель часто критикует нынешнее российское правительство, обвиняя некоторых чиновников в предательстве.

Пригожин также подверг сомнению заявление Путина о том, что российские войска якобы воюют с НАТО. Он также сказал, что не уверен в целях "денацификации" так как не знает, действительно ли в Украине живут нацисты.

"Недавнее поведение Пригожина — вне зависимости от его намерений — продвигает в российском обществе нарратив о том, что у Пригожина большие политические устремления в России", — заключили аналитики.

Напомним, что 19 марта журналист-расследователь Христо Грозев сообщил изданию Forbes, что Евгений Пригожин мечтает получить реальные властные полномочия, и стать по меньшей мере главой штаба.

Еще мы писали о том, что согласно отчету ISW от 16 марта, Евгений Пригожин мог придумать "заговор Кремля" против себя и ЧВК "Вагнер" для того, чтобы продемонстрировать свою значимость во внутренней политике РФ.