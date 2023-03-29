"Позитивная динамика": Путин заявил, что россияне за год войны стали жить дольше (видео)

По словам Путина, около 3,6 млн граждан РФ "вышли из бедности", а продолжительность жизни составляет примерно 72,8 года.

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Президент РФ Владимир Путин обратился к российскому правительству. Он заявил, что россияне в РФ стали жить дольше на 2,7%. Об этом сообщает Zvezdanews.

"По данным Росстата продолжительность жизни в России за прошлый год выросла на 2,7%. Сейчас она составляет 72, 8 года", — сказал глава Кремля.

Кроме того, Путин сказал, что в Росси якобы продолжает снижаться уровень смертности. По его мнению, необходимо поддержать текущие тенденции в демографии, это важнейшая задача "для всех".

Владимр Путин о продолжительности жизни россиян

Путин рассказал об экономике России

Также, как сообщается, президент РФ сказал правительству, что экономика страны демонстрирует "позитивную динамику" за счет увеличения внутреннего спроса. Кроме того, Россия якобы продолжает наращивать уровень торговли с основными зарубежными партнерами, но ограничиваться лишь этим не стоит.

Однако Путин признал, что динамика обрабатывающей промышленности РФ ниже уровня 2022 года. Он призвал восстановить автомобильную промышленность и лесопромышленный комплекс.

По словам главы Кремля, уровень безработицы в России якобы на рекордно низком уровне, а инфляция будет снижаться. Он сказал, что около 3,6 млн граждан РФ "вышли из бедности".

Кроме того, как сообщают российские СМИ, Путин во время обращения сказал, что его главной целью является якобы повышение доходов россиян и уровня жизни в Российской Федерации.

"Ключевой индикатор развития экономики — динамика доходов граждан", — сказал Путин.

Статистика потерь армии РФ в Украине

Согласно данным от Генштаба ВСУ, ВС РФ потеряла в Украине 172, 340 человек. Только за 28 марта было ликвидировано 610 российских оккупантов.

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 610 российских солдат

Ранее журналисты WSJ заявили, что экономика РФ продолжает разваливаться, а влияние Китая растет. Международные санкции, как говорится в материале, наносят сильный урон по доходам РФ, а план Владимира Путина удержать европейских клиентов увенчался провалом.

Аналитики из ISW отметили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может баллотироваться в президенты России на выборах в 2024 году. Эксперты указали на то, что основатель ЧВК "Вагнер" проводит параллели между собой и Владимиром Путиным, а также часто критикует российское правительство, что может говорить о его политических амбициях.