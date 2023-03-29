"Картина мрачная": экономика РФ продолжает разваливаться, а влияние Китая растет, — WSJ

Международные санкции, как говорится в материале, наносят сильный урон по доходам РФ, а план Владимира Путина удержать европейских клиентов увенчался провалом.

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Экономика Российской Федерации продолжает стремительно разваливаться из-за военной агрессии в Украине и введенных международных санкций со стороны Запада. Об этом говорится в материале портала "The Wall Street Journal" 28 марта.

Отмечается, что в первые месяцы войны РФ против Украины сильно выросли цены на нефть и природный газ, а это нанесло немалый урон по Кремлю, хоть эти дни и прошли.

На второй год противостояния санкции становятся только сильнее и как отмечают эксперты, эта тенденция продолжится в долгосрочной перспективе..

Крупнейшими экспортными товарами Москвы всегда были газ и нефть, но сейчас они лишились своей основной клиентуры, а рубль по сравнению с ноябрем прошлого года упал более, чем на 20% по отношению к доллару.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина мрачная: Москва будет гораздо более внутренней и чрезмерно зависеть от Китая", — сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Кроме того, большинство потоков российского газа в Европу прекратились, а именно это президент РФ Владимир Путин надеялся использовать в качестве ультиматума. Но, при этом, за два месяца этого года энергетические доходы уменьшились в 2 раза, как минимум.

"За первые два месяца фискальный разрыв достиг 34 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема экономического производства страны. Это заставляет Москву глубже погружаться в свой суверенный фонд, один из главных антикризисных буферов", — говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что у России заканчиваются в запасе доллары, экономика падает. С декабря по февраль российские экспортеры снизили показатели валютной выручки в два раза, как отметил политик, и в ближайшие месяцы ситуация не улучшится.